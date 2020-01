Début des épreuves du bac dans l'Académie de Lille : les syndicats appellent à la grève de la surveillance

Nord-Pas-de-Calais, France

Les élèves actuellement en classe de première seront les premiers à passer le nouveau baccalauréat. La réforme est entrée en vigueur cette année, elle a supprimé les filières, introduit une dose de contrôle continu et un grand oral. Et tout au long de la première et de la terminale, les élèves auront des épreuves communes, baptisées E3C, qui compteront pour un tiers de la note finale.

Dans l'Académie de Lille, les premières épreuves commencent ce lundi 20 janvier. Chaque lycée doit les organiser avant la première semaine de février. Au programme : deux langues vivantes, histoire-géographie, et, pour les séries technologiques, mathématiques. La rectrice se rend d'ailleurs au lycée Gambetta à Tourcoing ce lundi matin, pour le lancement des épreuves.

Grève de la surveillance ?

Une dizaine de syndicats appelle à la grève de la surveillance des épreuves, et exigent le retrait de la réforme qu'ils jugent mal préparée et inégalitaire. Pour ces E3C, les équipes ont choisi les sujets dans une banque de données, ce n'est donc pas la même épreuve au même moment pour tout le monde. Sans parler du risque de fuites, car elles ont déjà commencé dans d'autres régions. Les syndicats craignent que le bac n'ait plus la même valeur partout.

Laurent Dacheux, professeur de Français et représentant du SNES au lycée Faidherbe de Lille, explique que "l'objectif, c'est que des actions de ce type-là aient lieu partout dans le pays, pour que la zizanie avec laquelle cette affaire est préparée (par le gouvernement) retombe sur les responsables". Avant le début des épreuves ce lundi matin, des enseignants syndiqués distribueront donc des tracts devant le lycée.

Mettre 20/20 à tous les élèves ?

Une grève de la surveillance, cela pourrait signifier une annulation ou un report des épreuves. Ce qui inquiète les parents d'élèves. Jean-Yves Guéant, président de la FCPE du Nord, regrette cet appel à la grève, "même si on peut considérer que les revendications sont légitimes. Pourquoi ne pas imaginer faire les examens, les corriger et mettre des 20/20 à tous les élèves ? Là, ils prennent nos enfants en otage. C'est une source d'inquiétude supplémentaire à celle qui existe déjà initialement".

En attendant de savoir ce qu'il va se passer ce lundi, les élèves de première rencontrés devant le lycée Faidherbe de Lille sont dans le flou. "Déjà qu'en DS (devoir surveillé) on est en stress total, alors pour des épreuves toute l'année..." s'inquiètent Théo, Enzo, Hippolyte et Léo-Charles, "si on se loupe, on sera dans la difficulté. On n'est pas prêt. 30% du bac, c'est pas rien. La réforme a été faite précipitamment. On est un peu perdus".

