Début des vacances scolaires : "vivement que l'année se termine !"

L'année scolaire 2020-2021, encore marquée par la crise sanitaire du Covid-19, touche à sa fin en ce mardi. Pour les enseignants, les parents, les élèves et les animateurs et animatrices des temps périscolaires, cette année aura encore été éprouvante.

"Epuisée". C'est comme cela que Céline Sierra, institutrice en CP à l'école des Garennes à Nantes, résume d'emblée son état d'esprit en cette fin d'année scolaire. Cette enseignante, également co-secrétaire départementale du SNUipp-FSU de Loire-Atlantique, parle d'une année "fatigante", à la fois pour les personnels enseignants, mais aussi pour les élèves et les parents. Elle évoque même une année 2021 "pire que 2020" ; la crise sanitaire est passée par là, et cela s'en ressent dans le moral des instits, comme des écoliers.

"On a une majorité d'élèves qui ne vit pas bien la situation de pandémie. Les enfants sont en difficulté avec le masque et nous le disent régulièrement", raconte Céline Sierra, qui souligne que cette année, les élèves ont dû être séparés de leurs camarades des autres classes."Les enfants qui ne peuvent pas se mélanger aussi souffrent du fait de ne pas pouvoir côtoyer les élèves des autres classes. Cela crée des tensions qui n'existaient pas au sein des classes, parce que justement, quand on vit dans un microcosme fermé, on a aucun échange avec l'extérieur de ce microcosme là. Évidemment, ça crée des tensions qui sont plus compliquées", confirme-t-elle.

Un protocole sanitaire encore strict

Le masque, la distanciation, le protocole à la cantine ou aux toilettes... Tout cela a créé des difficultés d'apprentissage, encore, cette année.Eve, animatrice sur les temps périscolaires dans une école nantaise, l'a bien remarqué ; les élèves lui ont paru plus dissipés qu'en temps normal. "On le sent, ils sont moins patients dans les règles qu'on leur impose, parce qu'ils en ont marre. Donc oui, on ressent une fatigue générale. Vivement la fin", souffle-t-elle avant d'aller rejoindre ses écoliers.

Même son de cloche chez cette directrice d'école, pour qui les vacances seront "bienvenues" ; l'année, selon elle, "a été difficile du point de vue des protocoles qui ont été mis en place, en particulier le fait qu'on mélange pas les élèves et qui doivent rester chacun dans leur zone." Elle note tout de même, que 2021 a été légèrement plus facile que 2020, du point de vue de l'apprentissage. "Le fait qu'on ait interrompu l'école complètement après le premier confinement, pour moi, ça a été vraiment catastrophique, on ne récupérait pas les enfants. On a fait 2 mois d'enseignement à distance. Là, on a fait une semaine d'enseignement à distance. Les enfants, ils ont une année scolaire entre guillemets classique, même si effectivement, on a supprimé les sorties scolaires, tout ce qui fait que l'école reste aussi quelque chose de d'ouvert sur la société".