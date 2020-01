Début mouvementé pour les épreuves du contrôle continu du nouveau bac au lycée Baudelaire d’Annecy

Ce lundi matin, une centaine de personnes dont une majorité de professeurs et d’élèves ont perturbé les premières épreuves communes du contrôle continu au lycée Charles Baudelaire d’Annecy.

Haute-Savoie, France

Le nouveau bac commence dans les manifestations et les rassemblements de protestations. Alors que les premières épreuves communes du contrôle continu (E3C) ont débuté ce matin au lycée Baudelaire d’Annecy, plus de cent personnes se sont rassemblées devant la grille de l’établissement. Dans les rangs des manifestants, de nombreux professeurs opposés à la tenue de ces E3C. "Cette épreuve a été mal préparée, explique un prof de sciences économiques et sociales. La réforme du bac en général suscite de nombreux effets négatifs."

On demande aux élèves d'appliquer des règles floues et mal construites." - Romain, professeur au lycée Baudelaire d'Annecy

ECOUTEZ Romain, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Baudelaire d'Annecy. Copier

Cobayes

Entre 7h30 et 8h30, les manifestants ont perturbé l’entrée des lycéens. Une partie des élèves de première, directement concernés par ces épreuves communes, a participé à ce blocage. "Marre d’être des cobayes", ont-ils écrit sur une banderole accrochée à la grille de l’établissement. "Ce nouveau bac engendre beaucoup de stress. Tout va trop vite cette année, c'est pas ouf ", indique une lycéenne. Pour tenter de faire reporter ces E3C, l’alarme incendie a été déclenchée. Plusieurs élèves ont hésité à boycotter l’épreuve d’histoire-géographie avant finalement de rejoindre leur salle d’examen. "On nous a menacé d’un zéro ! C’est compliqué", souffle désabusée une lycéenne.

Joint à la fin de l'épreuve d'histoire-géographie, plusieurs lycéens ont indiqué qu'elle s'était finalement déroulée normalement.