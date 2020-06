Déconfinement : 10% des élèves attendus pour la réouverture des lycées dans l'Hérault

Pour la réouverture des 23 lycées de l'Hérault ce mardi, tout le monde aura droit à deux masques : les élèves, les enseignants et les agents. Ils ont été commandés par le Conseil régional Occitanie. Les locaux seront régulièrement nettoyés et désinfectés. Ce mardi, c'est la pré-rentrée pour le personnel, les élèves eux, reprendront les cours jeudi.

Pour le transport scolaire, les cars auront la même fréquence qu'en temps normal. À bord, un siège sur deux sera condamné, celui qui est côté couloir. À l'avant, le chauffeur est protégé par un plexiglas et disposera d'un stock de masques au cas où un élève en manquerait.

À la cantine, des repas chauds seront servis sur un plateau individuel. Pour manger, pas plus d'un élève par table. Idem à l'internat : un lycéen par chambre. Tout cela est rendu possible parce que seulement 10% des 23.500 lycéens de l'Hérault, toutes filières confondues, sont attendus cette semaine.

À la région, l'élu en charge de l’Éducation se dit très inquiet quand il pense à la "vraie rentrée", celle de septembre. "Si la réglementation sanitaire est similaire à celle qu'on a aujourd’hui, et même si elle était un peu moindre, on est incapables de respecter la distanciation dans les classes et on est incapables au niveau transport et restauration d'assurer ces services. Comme tout le monde, on espère que le choses iront mieux mais s'il y a la même réglementation qu’aujourd’hui les lycées, clairement je vous le dis, ne pourront pas rouvrir" prévient Kamel Chibli, vice-président du Conseil régional.