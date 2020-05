Déconfinement : 10% des enseignants du premier degré ne retourneront pas à l'école en Savoie

En raison de leur état de santé ou de leurs craintes, 10% des enseignants savoyards du premier degré ne retourneront pas à l'école, malgré le déconfinement. Ils continueront d'assurer de l'enseignement à distance.

Après 8 semaines de confinement, les enseignants du premier degré se préparent à retrouver le chemin de l'école. Lundi sera une journée de pré-rentrée avant d'accueillir progressivement les élèves dans la semaine et tout au long du mois du mai. En raison de leur état de santé ou de leurs craintes, 10% des 2112 enseignants savoyards du premier degré vont toutefois rester chez eux, et continuer à faire cours à distance.

"On ne leur mettra pas la pression". Le directeur académique de la Savoie Eric Lavis

"Certains enseignants vivent ce retour à l'école de manière très angoissée" reconnaît Eric Lavis, le directeur académique de la Savoie, "notamment des enseignants qui ont perdu un proche pendant la pandémie. Nous l'entendons et allons examiner les choses de manière bienveillante. Si un enseignant nous déclare être très stressé, nous verrons comment faire pour qu'il reste à domicile et continue à accompagner ses élèves et éventuellement ceux d'autres classes. Nous ne voulons pas mettre la pression, ni sur les maires, ni sur les directeurs, ni sur les enseignants".

95% des écoles vont rouvrir en Savoie

Le retour des enfants à l'école étant facultatif, impossible pour l'heure de savoir combien des 36.396 élèves savoyards seront scolarisés au début du déconfinement. Une chose est certaine, 95% des 392 écoles publiques savoyardes seront en mesure d'accueillir les élèves dans les prochains jours, certaines dès mardi, mais la plupart à partir de jeudi.

Dix communes ont déclarés être dans l'incapacité d'organiser le retour en classe, ce qui représente 19 écoles. "Ce sont des communes qui nous disent que leurs locaux sont trop exigus, ou qu'elles ne disposent pas des personnels communaux permettant de nettoyer et désinfecter suffisamment régulièrement les locaux" explique Eric Lavis, "ces écoles ne rouvriront pas, mais les élèves continueront bien sûr a être accompagnés par les enseignants à distance".