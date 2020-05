Déconfinement : 12 questions que vous vous posez sur la rentrée scolaire en Moselle

Il y a déjà quelques certitudes, mais aussi beaucoup d'interrogations. Comment va se passer le retour en classe dans les établissements scolaires de Moselle ? Voici quelques éléments de réponse.

1. La rentrée scolaire, c'est quand ?

En primaire

A partir du 11 mai, le millier d'écoles maternelles et élémentaires de Moselle vont rouvrir leurs portes. Le lundi 11, pour les personnels enseignants. Le mardi 12, théoriquement pour tous les élèves, de la petite section de maternelle au CM2.

Mais... ça, c'est en théorie. En pratique, de nombreuses communes vont différer leur rentrée : échelonner les dates selon les niveaux, ou repousser la rentrée à une date ultérieure, voire refuser de rouvrir leurs écoles. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons compilé les infos dont nous disposons sur une carte, mise à jour quotidiennement.

Au collège

Pour les collégiens, il faut attendre une semaine supplémentaire pour retrouver le chemin des classes, soit le lundi 18 mai. Dans un premier temps, les 6èmes et 5èmes, avait indiqué le Premier ministre Edouard Philippe.

Au lycée

Pour les lycées, le gouvernement prendra une décision fin mai, pour réouverture potentielle des établissements début juin. Les lycées professionnels seront prioritaires.

Il revient à chaque école de proposer, si besoin, un rythme spécifique des cours : un jour sur deux, une semaine sur deux... mais cette alternance ne sera pas forcément appliquée, et votre enfant aura peut-être classe tous les jours.

2. Le retour en classe, c'est obligatoire ?

Non. Le principe de base est le volontariat des parents. Il n'y a aucune obligation, donc, de remettre ses enfants à l'école la semaine prochaine.

Il est même demandé aux parents dont les enfants présentent des symptômes du Covid-19, et notamment une fièvre supérieure à 37,8°, de ne pas venir en classe. La température doit être prise chaque matin avant de se rendre à l'école.

De même, les enseignants ayant des facteurs de risques face au Covid-19, ne se rendront pas dans les établissements et continueront d'assurer les cours à distance.

Un protocole sanitaire a été établi par le gouvernement pour la reprise des cours dans les écoles primaires, et dans les collèges et lycées (attention, il y a plus de 50 pages).

Pas d'école à la carte (Inspection académique)

Autre point important : on ne pourra pas changer d'avis plusieurs fois sur le retour de nos enfants en classe. Selon l'inspection académique de Moselle, en cette période de crise sanitaire "l'intérêt général doit primer sur les intérêts particuliers" : il en va de l'organisation, déjà délicate, mise en place par les maires, la communauté enseignante et l'ensemble des parents d'élèves. On ne peut pas tolérer une école "à la carte", en fonction de l'humeur du moment. Mais il faut que les parents "puissent faire leur choix en conscience, avec toutes les informations nécessaires afin de prendre la bonne décision".

3. Le port du masque sera-t-il obligatoire ?

Oui, pour les enseignants et les personnels éducatifs. Ils seront fournis par l'Education nationale, à raison de 2 masques par jour.

Pour les enfants, il est exclu pour les enfants de maternelle, et déconseillé pour les enfants en élémentaire. Mais certaines communes de Moselle s'engagent à en fournir. La mairie de Metz, par exemple, en fournira gratuitement aux enfants de 5 à 12 ans à partir du 18 mai. Les Messins peuvent aussi en demander gratuitement, via un formulaire en ligne, pour tout enfant de plus de 10 ans. La ville de Thionville, elle, en donnera aux enfants de moins de 10 ans à compter du samedi 9 mai.

Pour les collégiens et lycéens, le masque sera en revanche obligatoire.

De manière générale, le respect absolu des gestes barrières devra être appliqué. Les enfants devront se laver les mains, au savon ou au gel hydroalcoolique, au moins 5 fois par jour : à l'arrivée à l'école, avant chaque retour en classe (par exemple après la récréation), avant et après être allé aux toilettes, après avoir éternué, toussé ou s'être mouché, et avant de quitter l'établissement.

Les locaux seront aérés et désinfectés, plusieurs fois par jour si nécessaire.

4. Peut-on apporter des doudous, des jouets ?

Là, ça se complique. Dans ses préconisations, le gouvernement indique que "les échanges manuels de ballons, jouets, crayons... doivent être évités ou accompagnés de modalités de désinfection après chaque utilisation. Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école doit être limité au strict nécessaire". Chaque établissement pourra imposer ses règles. On n'empêchera pas, a priori, un enfant de maternelle d'apporter son doudou, mais les écoles vont devoir mettre en place un système de panier individuel pour stocker les affaires personnelles de chaque enfant.

5. Comment vont se passer les repas ?

Cela dépend de la décision prise par chaque mairie, les cantines étant de leur ressort. A Metz par exemple, Dominique Gros a garanti la semaine dernière que les 23 cantines de la ville seront opérationnelles. Les règles de distanciation physique devront être respectées, en respectant un mètre de distance entre deux personnes. Les horaires pourront être élargis, pour limiter le nombre d'élèves présents au même moment à la cantine.

Dans les communes où le service de restauration scolaire est indisponible, les enfants pourront manger un repas sorti du sac, fourni par les parents.

6. Quelles mesures pour déposer et récupérer nos enfants ?

Là encore, le respect des gestes barrières sera de mise : un mètre de distance entre deux personnes, port du masque recommandé, lavage des mains à l'entrée de l'école.

En revanche, pour limiter les files d'attente, les écoles sont invitées à définir des circuits pour fluidifier la circulation aux abords des bâtiments, et à allonger les horaires d'arrivée et de sortie, avec des créneaux spécifiques par classe, pour limiter les contacts. Il sera donc demandé aux parents de jouer le jeu et de bien respecter les horaires qu'on leur aura attribués.

7. Combien d'enfants par classe ?

Le nombre d'enfants sera limité à 15 enfants maximum par classe en élémentaire, et 10 en maternelle. Mais chaque école peut décider de constituer des groupes d'enfants encore moins nombreux.

8. Et la récré ?

Elle sera possible, mais comme pour l'entrée et la sortie des classes, les horaires seront aménagés pour que deux groupes d'élèves ne soient pas dans la cour ou la salle de récréation en même temps. Les cours seront donc occupées plus longtemps, mais avec moins de monde à chaque fois.

9. Que faire si la mairie refuse de rouvrir les écoles ?

L'Education nationale ne pourra pas faire grand chose... La responsabilité revient au maire, et lui seul, de ne pas rouvrir les établissements scolaires. Ce qui est permis par le ministère de l'Education nationale dans les départements rouges.

A ce jour, plusieurs communes en Moselle, telles qu'Hayange, Amnéville, Fameck, Serémange-Erzange ou Moyeuvre-Grande ont déjà fait savoir qu'elles ne rouvriraient pas le 11 mai. Si les conditions sanitaires ne peuvent être réunies, l'Education nationale ne s'opposera pas à ce type de décision. Mais l'inspection académique insiste sur le dialogue qui doit être maintenu avec les maires.

10. Que faire si l'école est rouverte, mais qu'il n'y a pas d'enseignants ?

L'Education nationale s'engage à trouver des remplaçants, pour assurer les cours. Le maire de Metz, par exemple, s'engage à accueillir jusqu'à 500 enfants toute la journée en cas d'absence d'enseignants, à travers un service minimum d'accueil.

11. Qu'est-il prévu pour les transports scolaires ?

Avec la reprise de l'école, les transports scolaires vont reprendre également : ça concerne 36.000 enfants mosellans, tous niveaux scolaires confondus, sur plus de 350 circuits scolaires, et dans 634 communes.

Les autorités s'attendent à ce que de nombreux parents refusent d'envoyer leurs enfants à l'école : le nombre d'élèves à transporter sera donc moins important qu'avant le confinement. Pour l'heure, les cars scolaires passeront aux horaires habituels, sur les lieux de ramassage habituels.

Là encore, les gestes barrières seront strictement appliqués dans les cars. La première rangée de sièges derrière le conducteur sera laissée libre, et les enfants s'installeront à raison d'un par banquette, et en quinconce d'une rangée sur l'autre. Il n'y aura donc pas de cars supplémentaires mis en service par la région Grand Est (compétente en matière de transports scolaires), en tout cas tant que le nombre d'élèves à transporter sera restreint. Elle s'adaptera ultérieurement si nécessaire.

12. Puis-je bénéficier d'une aide si je veux continuer de garder mes enfants à la maison ?

Depuis le 1er mai, les parents contraints de rester à la maison pour garder leur enfant, et qui ne peuvent pas télétravailler, ne peuvent plus bénéficier d'un arrêt maladie : ils sont au chômage partiel, avec une indemnisation de 70% de leur salaire brut (contre 90% pour un arrêt maladie). Mais au 1er juin, cette disposition sera de moins en moins tolérée : il faudra un justificatif de l'école, attestant sa fermeture ou l'impossibilité d'accueillir l'enfant, pour pouvoir se déclarer en activité partielle.