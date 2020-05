Déconfinement : 19 communes de la Drôme et 5 communes d'Ardèche laissent leurs écoles fermées

Après près de deux mois de confinement, l'école reprend progressivement cette semaine pour les maternelles et les primaires, mais avec 10 à 15 enfants par classe maximum, avec un protocole sanitaire très stricte, et si le maire n'a pas interdit la reprise des cours dans sa commune. Comme les maires ne sont pas obligés de prendre arrêté pour fermer leurs écoles, il est difficile d'avoir un recensement détaillé. Mais à notre connaissance, 19 communes de la Drôme et 5 communes d'Ardèche ont décidé de ne pas rouvrir leur écoles publiques. La plus importante, c'est Bourg-lès-Valence, où 15 établissements resteront fermés.

Dans la Drôme, selon le détail fourni par la préfecture, il y a aussi Saulce-sur-Rhône, Sainte-Jalle, Le Pègue, La Touche, Montségur-sur-Lauzon, Saint-Sauveur-le-Gouvernet, Saint-Nazaire-en-Royans, Mirabel-aux-Baronnies, Clérieux, l'école Sivos Etienne Jean Lapassat à Châtillon-Saint-Jean, Condorcet, Marsaz, Montoison, Aubres, Venterol, Ancône et La Laupie.

Et en Ardèche, les communes de Cruas, Albon-d'Ardèche, Burzet, Jaujac, Marcols-les-Eaux ont aussi décidé de ne pas rouvrir leurs classes.

40% d'élèves de retour en classe en Ardèche, 30% dans la Drôme

Hormis ces cas particuliers, la majorité des écoles devraient donc rouvrir cette semaine. Mais elles risquent d'accueillir peu d'élèves : parce que le nombre d'élèves par classe est limité et parce que les parents doivent être volontaires. Ainsi, en Ardèche, la direction académique prévoit que 40% des élèves seulement retourneront en cours cette semaine. Et ils ne seront même que 30% dans la Drôme, selon les estimations de la préfecture.

à lire aussi À Bourg-lès-Valence, des parents mécontents de la fermeture des écoles jusqu'en septembre