Déconfinement : 20 % des élèves du Mans de retour à l'école selon la mairie

Les écoles rouvrent leurs portes à partir de ce mardi, après deux mois de confinement. Mais les élèves et les enseignants doivent se soumettre à des règles de sécurité très strictes. Impossible de savoir avec précision combien d'enfants ont repris ce matin le chemin des classes.

D'après les estimations de Stéphane Le Foll "environ 20 % des élèves du Mans" sont de retour en classe cette semaine dans les écoles primaires de la ville. Le maire comprend les parents qui ont préféré garder leurs enfants à la maison : "Nous sommes dans une période de transition entre confinement et déconfinement. Je comprends que les parents prennent un peu de temps. Je pense qu'au fur et à mesure, dès la semaine prochaine, il y aura plus d'enfants".

La semaine dernière, 50 des 75 directeurs d'école de la ville ont écrit au maire pour lui demander un report de la rentrée afin d'avoir un peu plus de temps pour s'organiser et appliquer le protocole sanitaire établi par le gouvernement. Stéphane Le Foll n'a pas souhaité décaler cette reprise : "La date du 12 mai a été fixée par le Président de la République, il y a trois ou quatre semaines. Ma responsabilité était de préparer les écoles pour le 12 mai, celle des directeurs est de mesurer la capacité qu'ils ont à pouvoir rouvrir. Chacun a une appréciation à porter".

Le maire du Mans reconnait tout de même que "c'est difficile pour les maires comme pour les directeurs d'école comme pour ceux qui doivent réorganiser totalement la façon d'accueillir les élèves". La municipalité a du réaménager les classes et les établissements pour coller aux protocole sanitaire du gouvernement. De la distance entre les tables à la neutralisation des jeux dans la cours car impossible de désinfecter les jeux après chaque passage de l'enfant, en passant par la distribution de gel hydroalcoolique et la désinfection des locaux.