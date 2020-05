Déconfinement : 7.000 collègiens font leur rentrée dans l'Hérault

Ce lundi, c'est au tour des collégiens de 6e et de 5e de faire leur rentrée. Dans l'Hérault ils devraient être 7.000, soit environ un tiers des effectifs. Comme pour les primaires, c’est sur la base du volontariat et c’est encadré par un protocole sanitaire strict. Tout le monde n'est pas convaincu.

Juste avant le weekend dans l'Hérault, il était question de 7.000 collégiens de retour en 6e et en 5e ce lundi matin. C’est, grosso modo, un tiers des effectifs. Les 80 collèges publics du département rouvrent leurs portes.

Protocole sanitaire strict

Comme pour les plus petits la semaine dernière, c’est sur la base du volontariat. Pour ceux qui restent à la maison, il y a toujours l’enseignement à distance. Le retour à l'école est encadré par un protocole sanitaire strict : pas plus de 15 par classe et port du masque obligatoire, pour les élèves et pour le personnel. Le Rectorat invite les familles à fournir les masques aux enfants mais assure que chaque établissement sera en mesure d'en distribuer si nécessaire.

On est face non pas à des enfants mais à des adolescents et la particularité des adolescents, c'est de transgresser les règles pour voir comment ça va se passer. Pas question de faire prendre de risque à quiconque (Pierre Fournier, principal du collège de Bédarieux)

Pour la cantine, c'est le Conseil départemental qui gère. Plus question de restauration collective, les cinq cuisines centrales prépareront environ 2.000 plateaux-repas froids et individuels par jour. Où les élèves vont-ils manger? À quelle heure? L'organisation est confiée aux chefs d'établissements avec pour seul impératif d'éviter les rapprochements entre collégiens. Les agents du département ont également pour mission d'entretenir les locaux en les nettoyant et en les désinfectant régulièrement.

Nos bancs et nos rampes sont emballés. On a dégagé tout le matériel qui pourrait être susceptible d'être touché par les élèves (Pierre Fournier)

La préoccupation est la même pour les récréations : horaire décalés, espaces délimités, jeux d'équipes interdits... etc. Toujours pour éviter que les élèves se croisent, au collège de Bédarieux, ils resteront dans la même salle de classe et leur nom a été étiqueté sur une table pour qu'ils ne changent pas de place.

Pierre Fournier, principal du collège de Bédarieux Copier

Parents et enseignants restent inquiets

Du côté de certains enseignants et parents d'élèves, beaucoup de question se posent toujours. Le SNES et la FCPE estiment que le protocole sanitaire donne un cadre général qui doit être adapté localement. Ce qui peut occasionner des différences d'un établissement à l'autre, donc des risques. Selon leurs estimations, il y aura seulement la moitié des élèves annoncés.