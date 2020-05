Déconfinement : 85% des écoles de Moselle ouvertes le 2 juin

En Moselle, 85% des écoles vont accueillir des élèves la semaine prochaine, à partir de mardi 2 juin, contre seulement 25% le 12 mai, au début du déconfinement. Et la discussion se poursuit avec les élus réticents à rouvrir les établissements scolaires, précise l'inspecteur d'académie en Moselle, Olivier Cottet : "On n'a pas cessé d'être en contact avec les élus, on n'a pas cessé de rappeler l'importance de l'école. Et je continuerai à convaincre les maires que les intérêts des élèves, c'est une école en présentiel".

L'Education nationale pense que le nombre d'écoles ouvertes va encore augmenter grâce à l'amélioration de la situation sanitaire et à l'effet d'entrainement de la réouverture des collèges et lycées.

15% des écoles fermées

Mais 15% des écoles restent fermées, comme à Hayange, où le maire Fabien Engelmann dénonce "un protocole sanitaire de 63 pages envoyé par des technocrates parisiens". Hayange proposera quand même la semaine prochaine un service périscolaire pour les parents qui travaillent.

De son côté, le maire de Moyeuvre-Grande, René Drouin, a assoupli sa position et rouvrira les écoles de sa commune le 8 juin, "pour les classes pivots dans un contexte sécurisé".

Reprise dans les collèges et lycées à partir du 3 juin

Dans les collèges et lycées, la reprise se fera à partir du mercredi 3 juin, pour les 6e et 5e pour commencer et pour les élèves en situation de handicap, allophones et dont les parents sont mobilisés dans la crise sanitaire. Pas de date précise pour les autres niveaux mais ça devrait être effectif dans les 10 jours. 200.000 masques sont prêts à être distribués aux élèves et enseignants en collège dans le département.

Dans les lycées, reprise à partir de mercredi 3 juin en fonction des niveaux et pour les lycées professionnels, priorité donnée aux niveaux de certification en bac pro et CAP.