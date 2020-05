Déconfinement : 90% des écoles du Loiret vont rouvrir mais seulement 33% d'enfants attendus

Dans le Loiret, près de 8.000 enfants vont faire leur retour en classe à partir de mardi. C'est environ un tiers des effectifs du département sur les niveaux prioritaires : Grande Section de maternelle, CP et CM2. Au niveau organisation, 90% des écoles sont prêtes à rouvrir dans le département.

A quelques jours du début du déconfinement et de la reprise de l'école, le Préfet du Loiret, Pierre Pouëssel et le directeur des services académiques du Loiret, Philippe Ballé, ont fait le point ce vendredi sur les écoles qui vont rouvrir dans le Loiret et les effectifs attendus. C'est un "retour progressif" insistent les autorités.

La concertation continue avec les maires réticents

Philippe Ballé, directeur des services académiques du Loiret © Radio France - Antoine Denéchère

Dans le Loiret, 90% des écoles primaires du secteur public vont ouvrir leurs portes mardi, après la pré-rentrée des enseignants. "C'est déjà bien" note le directeur des services académique, " on est dessus de la moyenne régionale qui est à 85%" . Selon lui, "on devrait même monter rapidement à 95 voire 98% d'écoles ouvertes." En fait, partout où ça coince encore, où il y a des réticences ou des problèmes d'organisations, les maires sont systématiquement appelés par la Préfecture et les services de l'Education. " On essaie de trouver des solutions, de voir comment adapter le protocole sanitaire imposé aux écoles." Des discussions sont par exemple en cours avec la commune de Saint Jean de Braye qui refuse pour l'instant de rouvrir ses écoles. " Je pense qu'on devrait trouver des solutions rapidement dans cette commune. Les concertations menées jusque là avec les maires ont plutôt bien porté leurs fruits" confie Philippe Ballé.

Décharger les maires de leur responsabilité pénale ?

Un autre "protocole" est même proposé aux maires pour les décharger en partie de leur responsabilité pénale en cas de problème sanitaire à l’école. " "Pour l'instant, ce n'est pas un gros succès, mais ça existe" ajoute le Préfet du Loiret. " C'est un accord signé par le maire, le Préfet et le directeur académique. C'est donc une responsabilité partagée mais à partir du moment où toutes les dispositions sont prises pour respecter le protocole dans l'école , la responsabilité est dégagée". En tous cas, la démarche peut débloquer des situations comme à Châtillon-Coligny, dans l'Est du Loiret. " Moi, je ne voulais pas être seule responsable dans cette affaire" explique la maire, Véronique Flauder-Claus. Dans un premier temps, elle avait refusé de rouvrir l'école de la commune mais finalement, après signature de ce protocole, elle acceptera la quinzaine de Cm1/Cm2 à partir de jeudi prochain. " En revanche, pour les petits, là, je considère que c'est toujours trop compliqué pour les accueillir" explique l'élue.

Un tiers des effectifs attendus sur les classes charnières

Cette rentrée, on le sait, se fera de façon progressive. Dans un premier temps, seuls les enfants de Grande Section de Maternelle, de CP et de CM2 vont faire leur retour . " Ce sont des classes charnières où l'apprentissage est très important". Dans le Loiret, ces 3 niveaux représentent un plus de 23.000 enfants.

Questionnaire envoyé aux parents d'élèves - capture d'écran

Mais d'après les questionnaires renvoyés par les parents sur leurs intentions, un tiers seulement des élèves ciblés feront leur retour avec le déconfinement, soit environ 8.000 enfants attendus à partir de mardi dans les écoles du Loiret ( 2.399 en GS, 2.685 en CP et 2.789 en CM2). Après selon les lieux, d'autres enfants pourront être acceptés. " En milieu rural, par exemple, on peut avoir des classes de moins de 15 élèves avec tous les niveaux. En zone d'éducation prioritaire aussi, il y aura des élèves acceptés en classe dédoublées de CP et CE1" explique le directeur des services académiques du Loiret.