Déconfinement : 90% des élèves de retour au collège Albert Camus de Moulins-lès-Metz

Masque sur le visage, Noah traîne un peu des pieds, lundi, pour ce retour au collège Albert Camus de Moulins-lès-Metz. Après trois mois chez lui, il y a quand même certaines habitudes qu'il reprend avec plaisir : "Le collège ne m'a pas du tout manqué, j'étais bien à la maison. Mais je suis quand même content de retrouver mes copains et la cantine." Comme lui, ils sont 270 élèves ce lundi au collège, soit 90% de l'effectif, soit une centaine d'élèves de plus par rapport à la semaine dernière.

C'est vraiment un grand plaisir de les revoir

Une reprise courte, à deux semaines des grandes vacances, mais c'est très important quand même pour Catherine De Ciancio, la principale : "C'est vraiment un grand plaisir de les revoir. Ils ont aussi besoin de se retrouver. Ils ont besoin de revoir le collège, de retrouver leurs enseignants, leurs habitudes même si les choses ne sont pas comme avant. Surtout il est important de les rassurer et de se projeter sur la rentrée de septembre."

Nouveaux emplois du temps et salles de classe réaménagées

Pour accueillir plus d'élèves, il a fallu réaménager l'espace. Notamment en utilisant des salles plus grandes, comme les salles de technologie, ou informatique. Les élèves ont ainsi plus d'un mètre entre eux. Il a aussi fallu refaire plusieurs fois les emplois du temps, car tous les professeurs ne sont pas revenus, explique la principale : "C'est le troisième emploi du temps que je fais depuis la reprise le 2 juin, ce n'est pas toujours très évident, mais on le fait, surtout pour éviter aux élèves des heures de permanence."

Rentrée au collège Albert Camus de Moulins-lès-Metz : le reportage de France Bleu Lorraine Copier