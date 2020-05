Déconfinement : 95% des écoles ouvertes dans l'académie de Dijon d'ici le mois de juin ?

Les élèves ont fait leur retour à l'école jeudi 14 mai dans l'académie de Dijon, après deux mois de coupure suite au confinement. "La reprise progressive s'est bien passée", a indiqué la rectrice Nathalie Albert-Moretti vendredi 15 mai 2020, même si tous les objectifs du rectorat n'ont pas été atteints. Au total, 87% des écoles sont ouvertes, 6 % des écoles restent fermées - elles n'ouvriront pas avant septembre ou n'ont pas fixé de date - et le reste des écoles retardent leur ouverture.

Objectif 95%

La rectrice prévoit que 95 % des écoles auront rouvert leurs portes d'ici juin 2020. Pour le moment, 10 à 12 % des enfants de l'académie ont retrouvé le chemin de l'école cette semaine, principalement des élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2.

Trop peu d'élèves de retour dans les ZEP

Pour la rectrice, le défi va être de remobiliser les élèves dans les écoles des zones d'éducation prioritaires (ZEP). "C'est un enjeu social très fort, a-t-elle indiqué. Plus les parents sont diplômés et plus ils renvoient leurs enfants à l'école, il faut que l'on inverse cette tendance". Cette semaine, 5,7% d'entre eux sont revenus physiquement en classe, contre plus de 10% dans l'ensemble de l'académie.

Pour les enfants handicapés, c'est au cas par cas

Les élèves handicapés font partie de ceux qui sont prioritaires pour revenir à l'école. Pour ceux qui sont en milieu scolaire ordinaire, "tous les élèves des classes Ulysse dont les parents ont souhaité un retour à l'école, ont pu retourner à l'école", garantit le rectorat.

Les écoles des trois centres hospitaliers reprennent à partir du lundi 18 mai. Pour les enfants autistes, l'unité d'enseignement en maternelle (UEMA) reprend pour deux élèves dont les parents ont fait la demande. L'unité d'enseignement en élémentaire (UEEA) reprendra en revanche 25 mai, là encore pour deux élèves.