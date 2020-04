Seuls quelques élèves de maternelle et de primaire - grandes sections, CP, CM2 - pourront retrouver le chemin de l'école le 11 mai à Colmar, sur la base du volontariat, annonce le maire Gilbert Meyer dans un communiqué ce jeudi.

Déconfinement : à Colmar, les classes de grande section de maternelle, CP et CM2 rouvrent le 11 mai

Enfant portant cartable et masque (photo d'illustration)

Après avoir écrit au préfet du Haut-Rhin lundi pour l'informer qu'il ne rouvrira pas les écoles de Colmar faute de masques en nombre suffisant, le maire Gilbert Meyer annonce finalement jeudi 30 avril que certaines classes de sa commune rouvriront le 11 mai. Seules les classes de grande section de maternelle, de CP et de CM2 sont concernées dans un premier temps.

Des masques gratuits fournis par la ville

Cette ouverture de classes reste sur la base du volontariat des parents, et est conditionné au port du masque par les enfants, les enseignants et le personnel encadrant. Ces masques seront fournis gratuitement par la ville, précise Gilbert Meyer.

Dans son courrier au préfet lundi, le maire de Colmar s'inquiétait des délais de livraison des masques commandés par le département du Haut-Rhin et Colmar agglomération. "Aussi, ai-je dû me mettre en recherche d'une autre solution permettant de fournir les masques de protection (...). J'ai bon espoir d'avoir trouvé cette possibilité de fourniture complémentaire nécessaire (...) et donc de pouvoir en disposer d'ici le 5 mai", explique Gilbert Meyer. Il s'agirait de masques lavables, en matière textile.

Dans une lettre aux parents, Gilbert Meyer leur demande d'informer la commune avant le 6 mai de leur intention de scolariser ou non leur enfant le 11 mai, par mail à l'adresse enseignement1@colmar.fr, ou par téléphone au 03.89.20.67.48.