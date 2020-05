Déconfinement : à Gérardmer, un traiteur s'occupera de la cantine à partir du 12 mai

La restauration scolaire étant assurée en temps normal par les collèges et lycées, la mairie de Gérardmer s'est retrouvée en difficulté pour proposer une restauration aux élèves des écoles à partir de la semaine prochaine. C'est finalement le traiteur Events et Coordination qui s'en chargera.

Un service de restauration scolaire sera proposé aux élèves de Gérardmer à partir du mardi 12 mai et de la mise en place du déconfinement partout en France. Ce n'était pas forcément gagné d'avance dans la perle des Vosges. Car les repas des écoliers géromois sont réalisés, en temps normal, dans les collèges et lycées de la ville.

Son activité réduite de "99%"

C'est finalement un traiteur de la commune qui se chargera de la confection et de l'acheminement des repas dans les salles de classes à partir de la semaine prochaine. Contactée via le groupement hôtelier de la commune, l'entreprise Events et Coordination a été volontaire alors que son activité est quasiment nulle depuis le début de la crise du coronavirus. "Sur le mois de mai, c'est plutôt un mois très chargé avec les mariages, les séminaires d'entreprises et les Motordays", explique le gérant Romain Balland, à la tête d'une société de dix salariés.

Mais cette année, rien de tout ça. Si Romain Balland a accepté cette demande, c'est d'abord pour rendre service au territoire :

"Ce sont les enfants de notre ville. On va réaliser ces prestations aux tarifs que sont les repas des enfants. On ne va pas gagner notre vie avec ça mais si on peut permettre de redémarrer l'activité de notre belle ville de Gérardmer, on sera content d'avoir participé."

Un défi

Les tarifs pour les parents ne seront pas modifiés promet le maire Stessy Speissmann. Un vrai défi pour Romain Balland : "c'est vraiment au centime parce qu'en plus il faut une partie vaisselle puisqu'on ne pourra pas manger dans la vaisselle en dur. On fera tout pour que les petits géromois mangent le mieux possible...avec une entrée, un plat, un fromage, du pain et surtout un plat chaud. Pas question de faire des sandwichs pendant six semaines".

Romain Balland encore dans l'expectative car le nombre définitif de repas à fournir n'est pas encore connu.