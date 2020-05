La commune de Jarville-la-Malgrange a officialisé son plan de déconfinement des écoles. La rentrée aura lieu le 25 mai, seulement pour les classes de grande section au CM2. Pas de retour à l'école pour les petites et moyennes sections avant l'été.

Déconfinement : à Jarville, rentrée scolaire le 25 mai sauf pour les petites et moyennes sections

Contrairement à d'autres communes de la Métropole du Grand Nancy, la commune de Jarville-la-Malgrange a décidé de reporter la rentrée scolaire au 25 mai, comme elle l'annonce sur son site internet. Aucune école de la commune ne rouvrira ses portes la semaine prochaine, le temps de préparer les établissements et de s'organiser pour respecter le protocole sanitaire communiqué par l'Education nationale.

Pas de retour des plus petits

Une rentrée décalée et pas pour tout le monde, les élèves pourront retourner en classe sur la base du volontariat à partir du 25 mai s'ils sont en grande section, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Il n'y aura pas de retour à l'école avant l'été pour les enfants de petite section et de moyenne section de maternelle. Un pôle d'accueil sera ouvert pour eux pour les enfants de personnels prioritaires.

Les parents doivent inscrire leur enfant à l'école avant le 10 mai. La municipalité rappelle que si le retour à l'école se fait sur la base du volontariat, le travail à distance se poursuivra pour ceux qui décideraient de rester chez eux.