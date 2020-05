Déconfinement : à Marseille, 27 écoles resteront fermées pour cette rentrée

Les avis se font aussi divers que la rentrée se fait en ordre dispersé. Elle est "progressive et sécurisée", assure la Ville de Marseille, dans un communiqué. Certaines écoles ne sont pas prêtes, lui rétorque le SNUIPP, principal syndicat chez ceux que l’on appelait anciennement les "instits".

C’est dans cette cacophonie, donc, qu’à partir de ce mardi, les familles peuvent - si elle le souhaite - renvoyer leurs enfants en classe de maternelle ou de primaire. Sur les 470 établissements de la cité phocéenne, 443 rouvriront effectivement leurs portes ce 12 mai. Après une rapide soustraction, il reste donc 27 écoles… qui ne rouvriront pas. Au moins pas tout de suite. Pas le 12 mai. Elles resteront fermées pour quelques jours encore. La raison ? Il n’y en n’a pas qu’une.

Dans les quartiers de Malpassé (13e arrondissement) et Kallisté (15e), 20 établissements "ne rouvriront pas sur recommandation de l’Agence régionale de santé". Dans le 10e arrondissement, les écoles La Capelette et La Capelette Laugier resteront fermés "pour suspicion de Covid-19". Enfin, l'école Felix Piat (3e), et les maternelles de la Visitation et Saint-Jospeh (14e) resteront elles-aussi fermées. Pas à cause du coronavirus, mais parce qu’il n'y a pas de volontaires.

Tout l’enjeu est donc de rassurer les parents. La Ville de Marseille promet de mettre à la disposition des agents "tous les équipements d’hygiène et de protection nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire des enfants". Par ailleurs, elle affirme que les écoles seront nettoyées et désinfectées "au quotidien", pour permettre, "un accueil de manière progressive et, dit-elle, en mot de conclusion, sécurisée". Mot qu’elle aura répété trois fois dans son communiqué.