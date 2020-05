Déconfinement : à Marseille, des écoles primaires rouvertes à la va-vite ?

Les écoles maternelles et primaires vont-elles pouvoir accueillir les petits provençaux en toute sécurité, cette semaine ? À Marseille, la Ville l'assure : "tout a été préparé [...] pour une rentrée progressive et sécurisée". Mais pour le SNUIPP, la réponse est claire. C’est non. Certaines écoles, dit-il, ne sont pas prêtes. Ce qui n’est pas franchement de nature à rassurer les parents, à la veille de la rentrée. D'autant qu'ils ont le choix de renvoyer leurs enfants en classe. Ce mardi, ce sont les Grandes sections, les CP et les CM2 qui sont attendus en classe.

Ce lundi matin, donc, la plupart des instituteurs et des agents municipaux doivent retourner à l’école pour voir si le protocole sanitaire imposé est opérationnel. Ils n’auront ainsi qu’une seule journée pour tout vérifier. C’est donc loin d’être suffisant pour le syndicat majoritaire dans l’enseignement primaire.

Un manque de personnel et des consignes difficilement applicables

Car, en effet, il faut que tout soit réglé comme du papier à musique : le sens de circulation dans les couloirs, la disposition et la désinfection des classes. "Bref, coupe Yanis Darieux, on ne s’en rend pas compte, mais ça fait beaucoup de travail". À cela, s’ajoute un autre problème pour les 475 écoles de Marseille, "il n’y a pas assez d’agents d’entretien, selon le secrétaire FSU territorial. Sur les 3.200 « Tatas », nous n’avons que 1.200 agents mobilisables". La mairie a promis d’envoyer une centaine d’agents supplémentaires en renfort, "mais ce ne sera pas suffisant", estime Yanis Darieux.

Outre l’entretien des établissements scolaires, le protocole sanitaire élaboré par le gouvernement impose des règles que les enfants ne pourront pas toujours comprendre, toujours d’après Yanis Darieux : "C’est un manuel de 50 pages qui ne tient pas compte des réalités, lâche-t-il. Les petits ne pourront pas s’approcher, même pendant les récréations… Ce sera difficilement tenable", juge l’intéressé.

Mais comment va-t-on occuper les enfants ? En leur demandant de s’assoir dans un cerceau et de ne pas en bouger ? On ne sait pas où on va. - Yanis Darieux, secrétaire de la FSU Territorial de Marseille

Signaler les défaillances

Autant de difficultés qui inquiètent également les professeurs des écoles. "S’ils constatent la moindre défaillance dans ce protocole sanitaire, il faudra qu’ils alertent leur direction", tranche Virginie Akliouat, porte-parole du SNUIPP des Bouches-du-Rhône. Selon elle, les directeurs et directrices d’écoles "pourront alors donner l’alerte pour que l’école ne rouvre pas".

Certains professeurs redoutent de n'être pas entendu, et que les écoles soient rouvertes malgré de possibles avertissements. Mais le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille clôt le débat : "Le protocole, c'est le protocole. S'il n'est pas sûr, on repoussera la rentrée de quelques jours", insiste Bernard Beigner.

D'ailleurs, sur les 470 écoles de Marseille, 27 ne rouvriront pas leurs portes, ce mardi. Pour Virginie Akliouat, le gouvernement aurait dû se laisser du temps pour mettre en place ces mesures sanitaires avant d’imposer une date de rentrée. "Il s’y est pris à l’envers", regrette-t-elle.

Une véritable reprise des enseignements en septembre

Quoiqu’il en soit, les écoliers ne reprendront pas le rythme qu’ils suivaient il y a deux mois, c’est-à-dire avant le confinement. "Il ne faut pas l’oublier : la plupart des élèves ne reviendront pas en classe. Donc il est hors de question de créer un écart entre eux et ceux qu’on aura revu après le confinement", tranche Virginie Akliouat, secrétaire du SNUIPP des Bouches-du-Rhône.

Si Bernard Beigner, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille reconnaît que les élèves ne pourront pas reprendre normalement leur scolarité, il l'assure : il n'est pas question de faire de la garderie dans les écoles : "D'ailleurs, dit-il, les professeurs le prendraient mal. Donc l'objectif de cette rentrée, c'est de s'assurer que les enfants ont bien acquis les bases."

Il ne faut pas qu'on envoie des CM2 au collège avec des lacunes. - Bernard Beigner, recteur de l'Académie d'Aix-Marseille

D’un point de vue de l’instruction, donc, les enseignements ne reprendront "qu’en septembre, précise Virginie Akliouat, qui embraye : on ne peut pas faire comme si rien ne s’était passé. Les enfants auront besoin de raconter ce qu’ils ont vécu."