Déconfinement : à Mayenne, réouverture des écoles le jeudi 14 mai

En vue du déconfinement progressif, la ville de Mayenne a décidé de rouvrir ses écoles le jeudi 14 mai, avec un service de restauration et un accueil périscolaire sous conditions.

Si le Gouvernement a annoncé une reprise de l'activité scolaire à partir du lundi 11 mai, conformément à son plan de déconfinement, les élus sur le terrain s'adaptent avec les professionnels de l'éducation nationale. À Mayenne, les écoles vont rouvrir à partir du jeudi 14 mai. Le retour des enfants à l’école, basé sur le volontariat, se fera sur une logique de demi-semaine. C'est à dire deux jours ou deux jours et demi. Les horaires d’accueil seront les suivants : 07h30- 17h00 ou 07h30- 12h30 le mercredi.

Cantine

Un service de restauration sera assuré le midi pour les familles qui en feront la demande (repas chaud fourni par le Restaurant municipal et pris dans les réfectoires scolaires, dans le respect des règles de distanciation sociale). Cette possibilité sera ouverte prioritairement aux familles qui n’auront pas la possibilité de récupérer les enfants à l’issue de la matinée scolaire à 11h30. L'ensemble de ces décisions ont été prises mardi, à l'issue d'une dernière réunion de concertation entre Michel Angot, maire de Mayenne, les élus, l’ensemble des directeurs et des représentants de parents d’élèves.

Périscolaire

Des agents municipaux assureront l’accueil des enfants de vos enfants de 7h30 à 08h20 ainsi que le soir de 15h45 à 17h00. L’accueil du matin et du soir seront prioritairement réservés aux familles ne pouvant déposer ou récupérer leurs enfants en début et fin de journée scolaire (pour raisons professionnelles). La mairie de Mayenne précise que lorsque "votre enfant ne sera pas pris en charge par son enseignant(e) à l’école, un accueil municipal sera accessible aux familles pour raisons professionnelles qui n’auraient pas la possibilité d’accéder à un autre mode de garde. Cet accueil gratuit se déroulera dans des salles municipales. Pour chacune des écoles, une ou plusieurs salles seront affectées pour l’accueil de votre enfant". Afin de respecter au mieux les mesures barrières, liées à l'épidémie du coronavirus, des groupes de 15 enfants maximum seront constitués et communiquer par les enseignants de Mayenne dans les prochains jours.

Cette organisation du temps scolaire proposé par la ville de Mayenne entre en vigueur jusqu'au 29 mai 2020. Un bilan sera effectué ensuite avec "afin d’envisager un éventuel prolongement de celle-ci" explique la mairie.