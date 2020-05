Déconfinement : à Montbéliard la rentrée des classes est reportée au 18 mai

A compter de ce lundi 11 mai, la plupart des écoles primaires de France ouvriront leur porte un peu partout en France, ce ne sera pas le cas en revanche à Montbéliard. Marie-Noëlle Biguinet, la maire de la ville, estime que la décision du Gouvernement et les directives précises à mettre en oeuvre ont été annoncées trop tardivement pour s'organiser efficacement. Conséquence : les parents et les enfants des écoles primaires devront encore patienter, dans la cité des Princes la rentrée se fera donc le 18 mai.

Une ouverture décalée pour plus de sécurité

Tout au long de la semaine prochaine, les services municipaux feront le tour des écoles avec chaque directeur d’établissement pour ajuster les modalités matérielles de réouverture : organisation des salles avec 4m² par élève soit un maximum de 15 enfants par classe, mise en place d’un sens de circulation. La ville fournira pour sa part, du gel hydro-alcoolique, des lingettes désinfectantes, des pulvérisateurs virucides, ainsi que des masques pour son personnel. Les écoles Louis Souvet et de la Citadelle feront l’objet d’une désinfection approfondie puisqu’elles ont continué à fonctionner durant le confinement pour les enfants des personnels prioritaires. Les autres établissements, fermés depuis maintenant plus de huit semaines, ne nécessitent pas d'intervention lourde de la part du personnel en charge de l’entretien.

Toutes les écoles élémentaires ouvertes mais avec un accueil limité

Cette semaine supplémentaire permettra également à la ville de quantifier le nombre d’élèves qui devraient effectivement reprendre le chemin de l’école et le nombre d'enseignants mobilisables pour assurer leur prise en charge. Dès le 18 mai, les neuf écoles élémentaires de la Ville seront donc ouvertes, dans un premier temps, et au moins jusqu’au 2 juin, elles accueilleront deux catégories d’élèves : en matinée, pour tous les élèves de CP et CM2 dont les parents le souhaitent et sans restauration scolaire, à la demi-journée ou à la journée si besoin et quel que soit le niveau, y compris pour les maternels, pour les enfants des personnels prioritaires (personnels de santé, de sécurité ou indispensable à la gestion de la crise sanitaire), ou pour les enfants des parents qui doivent absolument reprendre leur activité professionnelle car ils n'ont pas d’autre solution.

Accueil périscolaire et restauration scolaire sous conditions

Compte tenu de l’organisation du temps scolaire en demi-journée, il n’y aura ni restauration scolaire, ni accueil périscolaire du matin ou du soir, sauf pour les enfants des personnels prioritaires et les enfants des parents n’ayant aucune autre solution. Par ailleurs, il n’y aura pas de nouvelles inscriptions en restauration scolaire. Seuls les enfants précédemment inscrits pourront bénéficier de la prestation. Enfin, la facturation pour l’accueil périscolaire et la restauration scolaire reprendra pour les bénéficiaires effectifs à partir du 18 mai.