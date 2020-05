Déconfinement à Nantes : un retour des enfants à l'école progressif et très encadré à partir du 14 mai

Si les écoles de certaines communes accueilleront à nouveau des enfants à compter du 12 mai, à Nantes, il faudra aux parents patienter deux jours supplémentaires. Exceptées les petites et moyennes sections de maternelle qui resteront fermées au moins jusqu'au 2 juin, les autres classes rouvriront le jeudi 14 mai au matin. Mais pour observer un retour à la normale dans les 112 établissements de la commune, il faudra sans doute encore attendre plusieurs semaines.

Dans un premier temps, les familles devront fournir un pique-nique aux enfants

Pour permettre le retour des enfants nantais sur les bancs de l'école dans de bonnes conditions sanitaires, la commune a décidé de mettre en place un "protocole approfondi" de nettoyage des locaux. Salles, sols, sanitaires, points de contacts seront régulièrement désinfectés, promet la maire de Nantes, Johanna Rolland qui ajoute que le mercredi sera réservé au nettoyage en profondeur des établissements. "La priorité, c’est la sécurité sanitaire, assure l'élue, candidate à sa propre succession. C’est notre fil rouge, notre boussole. Et nous n'hésiterons pas à mettre des limites là où il en faut."

Dès lundi, deux masques chirurgicaux seront distribués quotidiennement à tous les enseignants présents dans les établissements. Et dans un second temps, à compter de jeudi, des masques dits "grand public", en tissu lavable et réutilisable, seront disponibles dans toutes les écoles. "Le port du masque pour les maternelles est interdit, rappelle ce mercredi le directeur académique des services de l'Education nationale, Philippe Carrière. Pour l'élémentaire il n'est pas du tout conseillé non plus, mais, malgré tout certaines familles feront le choix que leur enfant porte un masque et donc nous en aurons certains à disposition."

Dans les zones d'éducation prioritaire, on estime entre 30 et 40% le nombre d'enfants qui pourraient revenir dès jeudi. Ailleurs, en général c'est aux environs de 50%. Philippe Carrière, directeur académique des services de l'Education nationale.

Afin de limiter la propagation du Covid-19, la ville de Nantes a également pris le parti d'aller au delà de la réglementation nationale dans les grandes sections de maternelle et de limiter le nombre d'élèves à 10 dans ces classes contre 15 dans toutes les autres. Quant aux parents qui se questionnaient sur les modalités d'organisation des repas, le midi, la ville a été très claire. Les cantines resteront fermées. "Dans un premier temps, les enfants déjeunerons dans les classes, détaille Johanna Rolland. Je sais les contraintes que cela suppose pour les familles mais pour nous ce qui prime c'est la sécurité sanitaire."

Si la ville assure chercher des solutions à mettre en place au plus vite pour fournir des paniers repas, les parents devront néanmoins fournir un pique-nique à leur enfant jusqu'au 29 mai, inclus. Les accueils périscolaires seront quant à eux assurés comme avant le confinement, le matin, le midi et le soir et ils seront entièrement gratuits.

Moins d'un enfant sur deux attendu dans les classes pour la rentrée post-confinement

Ces derniers jours, l'inspection académique a entrepris un travail de recensement auprès des familles pour anticiper le nombre d'enfants qui feraient leur retour en classe, dès la semaine prochaine. "C'est très fluctuant en fonction des endroits, confie le directeur académique des services de l'Éducation nationale. Dans les zones d'éducation prioritaire, on estime entre 30 et 40% le nombre d'enfants qui pourraient revenir dès jeudi. Ailleurs, en général c'est aux environs de 50%." Pour renforcer le nombre d'élèves concernés dans certaines zones, l'inspection académique a donc demandé aux directeurs des établissements de se montrer "proactifs", dixit Philippe Carrière, afin de toucher le plus grand nombre.

Quand on ne pourra pas accueillir les enfants en présentiel, le travail à distance continuera. Philippe Carrière, directeur académique des services de l'Education nationale.

Quoiqu'il en soit, le nombre d'élèves ne devra pas dépasser la barre fixée par le gouvernement. "Nous ne transgresserons pas les règles du protocole sanitaire national, avance d'emblée Philippe Carrière. Il est hors de question de mettre 16, 17 ou 18 enfants par classe. Si d’aventure, on ne peut pas accueillir tout le monde, tous les jours, j'ai demandé aux directeurs d'écoles de faire un roulement." Concrètement, dans le cas où 30 élèves souhaiteraient revenir, il y aurait école pour 15 d'entre eux le lundi et le mardi, le second groupe serait lui pris en charge le jeudi et vendredi, en alternance.

Et quid des jours où les enfants ne pourront pas être présents à l'école ? "Quand on ne pourra pas accueillir les enfants en présentiel, le travail à distance continuera puisque les enfants viendront deux jours à l'école par semaine, explique le directeur académique des services de l'Éducation nationale. Il sera donc tout à fait possible pour les enseignants de donner aux élèves les supports d'enseignement à distance, comme pendant la période de confinement."