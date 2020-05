Déconfinement : à Ornans, les écoles publiques vont rester fermées

Pas de retour à l'école dans l'immédiat pour les petits Ornanais. Estimant que les risques sont encore trop importants pour les enfants, les élus du syndicat scolaire et les maires ont décidé de garder les écoles publiques fermées jusqu'à nouvel ordre.

Après consultation des enseignants et des parents d'élèves, les élus du syndicat scolaire et les maires des communes concernées ont estimé que les risques étaient encore trop grand pour les enfants.

Et de deux ! Après Etouvans, Ornans est la deuxième commune du Doubs qui s'oppose à l'ouverture des écoles à partir de la semaine prochaine. Suite à une réunion ce mardi des différents acteurs de l'enseignement mais aussi après consultation des parents d'élèves, les élus du syndicat scolaire et les élus des communes concernées se sont exprimés à la majorité pour que les établissements publics de la ville, à savoir le groupe scolaire Gustave Courbet et la classe Passerelle, restent fermées.

Un risque encore trop important pour les enfants

Pour l'instant, estime le syndicat, les conditions sanitaires ne pourront pas être suffisamment respectées et le risque d'exposer les enfants est encore trop important. "Nous sommes _dans un département rouge_, le virus circule à Ornans", précise Marie-Jeanne Petitet, la présidente du syndicat scolaire, qui rappelle aussi que le Conseil scientifique s'est opposé à l'ouverture des écoles. "Le fameux protocole sanitaire de 63 pages est difficile à mettre en place", estime-t-elle par ailleurs.

Difficile d'imposer une distanciation aux enfants après deux mois de confinement, estime Marie-Jeanne Petitet, la présidente du syndicat scolaire BCMOS. Crédit : syndicat scolaire BCMOS -

Et de conclure : "Les enfants n'ont pas vu leurs copains depuis deux mois, allez leur expliquer qu'il faut rester à plus d'un mètre ! Il faut savoir raison garder : _la santé, ça n'a pas de prix_."

Toujours un service d'accueil pour les enfants de soignants

Les acteurs de l'enseignement étudient en ce moment les conditions d'une reprise plus tardive, peut-être en juin, pour les élèves. Par ailleurs un service minimum d'accueil sera tout de même assuré pour les enfants de soignants et des personnels directement impliqués dans la gestion de la crise sanitaire.

Selon Patrick Genre, le président de l'association des maires du Doubs, d'autres communes envisagent aussi de laisser les écoles fermées dans un premier temps même si elles n'ont pas encore pris de décision. Certaines envisageraient même une rentrée seulement en septembre.