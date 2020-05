Déconfinement : à Reims les écoles ont rouvert aux enfants

Après plus de deux mois de confinement, la rentrée des classes a eu lieu ce lundi 18 mai pour certains élèves rémois. Seuls les CP, CM2 et CE1 en Rep+ retournaient en classe et ils étaient peu nombreux. Exemple, en photos, à l'école Dauphinot à Reims.

Il y a une semaine, les enseignants faisaient leur retour à l'école. Ce lundi 18 mai à Reims, c'était au tour des élèves de réinvestir les lieux. "Mon fils est content, mais moi je suis stressée", avoue une maman devant l'école Dauphinot, "Il faut qu'on s'habitue aux nouvelles règles". Premières d'entre elles : les parents restent sur le trottoir et les enfants viennent sans cartable.

Seuls les CP, les CM2 et les CE1 classés en REP+ étaient concernés par cette rentrée basée sur le principe du volontariat. "Les parents ont encore des craintes", lâche la directrice de l'école Dauphinot, Mélanie Pesquier. Sur les 225 élèves que compte son établissement, seuls 18 étaient de retour ce lundi.

Des barrières ont été installées à l'entrée de l'école Dauphinot de Reims. Les parents ne rentrent plus et les enfants viennent sans cartable © Radio France - Aurélie Jacquand

De l'affichage et du marquage pour respecter les règles de sécurité

Le personnel de l'école travaille depuis une semaine afin que tout soit prêt pour accueillir les élèves : marquage au sol, rubalise de chantier sur toutes les parties qu'il ne faut pas toucher comme les rampes d'escaliers par exemple, fanions rigolos pour rappeler les règles de distanciation... et un passage obligatoire par les lavabos avant d'aller en classe. "Je vais vous montrer à nouveau comment on se lave les mains", dit Aline, l'institutrice des CM2.

Marquage au sol, rubalise, lavage de mains... les règles sont respectées à l'école Dauphinot de Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

Les élèves jouent le jeu des règles de distanciation © Radio France - Aurélie Jacquand

Les distances, sans doute le plus difficile à faire respecter © Radio France - Aurélie Jacquand

"Je suis ravie d'être là !", ajoute Aline une fois dans sa classe, "Même si je sais que garder ses distances et porter un masque ne va peut-être pas être facile. Et puis il faut aussi que je sois attentive à ceux qui sont restés chez eux !". A Reims, 1 300 enfants ont retrouvé leur classe ce lundi, soit 26% des enfants concernés par cette reprise. Alors pour tout ceux qui ne sont pas là, des visioconférences sont parfois organisées.

Des visioconférences sont organisées avec les élèves restés chez eux © Radio France - Aurélie Jacquand

Les horaires aménagées, la cantine assurée

La ville de Reims compte 104 écoles primaires et maternelles. Il a fallut adapter les horaires pour éviter les regroupements devant les établissements. "On fonctionne par groupes et avec nos deux entrées", explique Mélanie Pesquier, directrice de l'école Dauphinot, "J'ai des groupes le lundi, d'autres le mardi et ainsi de suite, ce qui nous permet de garder des horaires presque normales". Les écoliers sont accueillis de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h. Quant aux cantines, tous les sites de la ville de Reims sont ouverts et actuellement ce sont 300 enfants qui en profitent tous les jours.