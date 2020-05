Déconfinement dans les Landes : branle-bas de combat dans les écoles pour préparer la rentrée

Les établissements s'organisent en vue de la rentrée des élèves de maternelle et de primaire la semaine du 11 mai. Nettoyage et désinfection des locaux, réorganisation des espaces, adaptation du quotidien : les agents territoriaux sont sur le pont pour que tout soit prêt au moment de la réouverture.

C'est le branle-bas de combat dans les écoles à quelques jours du déconfinement et de la rentrée des classes, après deux mois d'absence des élèves. Les cours vont reprendre dès le 12 mai dans la plupart des écoles des Landes, un ou deux jours plus tard pour certaines, et seulement pour les enfants scolarisés en maternelle et en primaire.

La réouverture des classes doit se faire dans le respect du protocole sanitaire établi par le ministère de l'Education Nationale : nettoyage et désinfection des classes et des parties communes, lavage de main régulier, respect des règles distanciation. Pour que toutes ses mesures puissent être correctement appliquées, les agents périscolaires s'activent depuis une semaine au sein des établissements.

Grand nettoyage

C'est le cas à l'école publique Saint-Médard (école maternelle et primaire), à Mont-de-Marsan, ou une équipe d'une dizaine d'agents s'active afin que tout soit en ordre pour réadapter chaque temps scolaire, de l'arrivée des élèves à leur sortie de cours, en passant par leur pause de midi ou leurs récréations.

On va devoir suivre les enfants comme leur ombre - Chantal, Atsem à l'école publique Saint-Médard.

Le travail préparatoire réalisé entre les murs de l'école a des airs de grand nettoyage de l'été, avant la rentrée de septembre. Sauf qu'ici, la charge de travail est double. Les classes, les couloirs, la cantine, les sanitaires : toute l'école doit être méticuleusement nettoyée et désinfectée. Une tâche à réaliser avant l'arrivée des élèves, mais aussi régulièrement chaque jour à partir de la rentrée. "Les vitres, les poignées de porte, les interrupteurs, les tables, il faut passer partout !" explique Chantal, agent territorial spécialisé en école maternelle (Atsem). "Et puis dès qu'un enfant touche une chaise, les sanitaires, sous les bancs, il faudra tout nettoyer, pulvériser pour désinfecter. Donc on va devoir suivre les enfants comme leur ombre".

Réorganiser le quotidien

Or, pour bien suivre et encadrer les enfants, il faut une organisation millimétrée du quotidien à l'école. C'est la mission de Vanessa Varela, directrice périscolaire : "Les enfants vont arriver par la cour, et il n'y aura pas de temps d'accueil comme d'habitude, où ils sont souvent laissés libres entre camarades. Ils passeront directement dans les sanitaires pour se laver les mains en arrivant, et ensuite ils iront directement en classe. Pour les repas, des pique-niques leur seront servis directement en salle de classe. Les récréations seront limitées, mais elles sont nécessaires pour laisser le temps aux agents de passer désinfecter les classes dans la journée".

Au-delà du nettoyage, il faut aussi réagencer tout l'espace dans les classes pour respecter les règles de distanciation, ce qui demande encore une fois beaucoup de travail et de préparation. Certains bureaux doivent être enlevés, car une distance de quatre mètres carrés de distance autour de chaque élève doit être respectée. "Il faut aussi ranger tout le matériel non nécessaire : vider la bibliothèque pour ne garder que l'essentiel, vider les casiers où il reste encore des effets personnels" explique Vanessa Varela.

Des commandes de papier, de savon et de gel hydroalcoolique sont également passées pour s'assurer que l'école dispose suffisamment de stock au moment de la rentrée. Une rentrée qui aura lieu le jeudi 14 mai pour l'école Saint-Médard, ce qui laisse aux agents encore une petite semaine pour que tout soit prêt.