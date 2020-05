Rentrée des classes post-confinement dans le groupe scolaire François Rabelais à Saint-Ay

Prise de température avant d'entrer dans l'école puis lavage de mains, jeux individuels et horaires décalés dans la cour de récréation, matériel nominatif pour les enfants, plus de self mais un service directement aux tables à la cantine, ... Dans le groupe scolaire François Rabelais à Saint-Ay comme dans beaucoup d'autres écoles de France, les journées de classe ont été totalement repensées pour respecter les gestes barrières.

Ce mardi 12 mai, c'est la rentrée post-déconfinement pour les élèves des classes dites "charnières" : Grande Section de maternelle, CP et CM2. Pour les élèves comme les enseignants, qui doivent impérativement être masqués, cette "deuxième rentrée" est une situation totalement inédite.

L'adaptation des cours

Pour ce premier jour, certains professeurs ont élaboré un programme spécial. C'est le cas de Patricia Montant, qui s'apprête à accueillir sa classe de Grande Section de maternelle.

Nous allons apprendre une chanson sur les gestes barrière

"J'ai prévu _un temps d'échange à l'oral sur ce qu'ils ont vécu pendant ces deux mois_, leurs éventuelles craintes ou inquiétudes", détaille-t-elle, "Nous allons aussi apprendre une chanson sur les gestes barrière et je leur expliquerai comment la vie à l'école va se passer pour eux maintenant."

Dans les classes de maternelle à Saint-Ay, chaque élève a son bureau et son matériel qu'il ne doit pas partager © Radio France - Mathilde Bouquerel

De son côté, Carole Greslé a prévu une expérience pour sa classe de CP. "On se met du poivre sur les mains", raconte-t-elle, "On les plonge dans l'eau et quand on les ressort, on se rend compte que le poivre est toujours là. Mais quand on les savonne, le poivre part. C'est une manière de comprendre l'importance de se laver les mains avec du savon."

Le moment délicat de la cour de récréation

Bien sûr, le respect des gestes barrière en classe et notamment le fait de devoir accompagner les enfants aux toilettes va demander un effort supplémentaire aux enseignants. Mais Valérie Ginestet, la directrice de l'école élémentaire de Saint-Ay est plutôt confiante pour le déroulement des cours.

C'est difficile de maintenir 1 mètre entre des enfants qui n'ont pas vus leurs copains pendant deux mois !

"En revanche il va être compliqué de faire respecter la distanciation sociale aux enfants pendant les récréations", nuance-t-elle, "C'est difficile de maintenir 1 mètre entre des enfants qui n'ont pas vus leurs copains pendant deux mois !"

Une trentaine d'enfants sont attendus en Grande Section de maternelle. Le même nombre en CP et en CM2.