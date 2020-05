Déconfinement : quelles écoles vont ouvrir en Alsace à partir du 11 mai (ou plus tard) ?

L'Alsace a toutes les chances d'être en rouge jeudi 7 mai sur la carte du déconfinement présentée par le gouvernement mais ça ne veut pas dire que les règles seront les mêmes pour toutes les écoles alsaciennes à partir du 11 mai.

Ce qui est sûr c'est que tant que l'Alsace est en rouge, les collèges resteront fermés. Pour la réouverture des lycées, il faudra attendre les annonces du gouvernement fin mai.

Les écoles maternelles et élémentaires ont elles la possibilité de rouvrir à partir du 11 mai que l'Alsace soit rouge ou verte mais les communes se montrent très prudentes.

Dans le Bas-Rhin

L'association des maires du Bas-Rhin après consultation appelle les élus à accueillir les élèves de CM2 à partir du 14 et 15 mai lorsque la commune est en capacité de le faire et sinon d'attendre les 18 et 19 mai. Les 11 et 12 mai seront des journées de pré-rentrée pour les enseignants.

-A Strasbourg, la Ville prévoit une rentrée des CM2 par classe non complètes à partir du 14 mai. L'accueil des CP est envisagé quelques jours plus tard "une fois les fonctionnements et habitudes bien établis", explique l'adjointe en charge de l'Education. Les CE1, CE2 et CM1 seront accueillis progressivement. Les écoles maternelles resteront fermées jusqu'à la rentrée de septembre.

-Dans l'Eurométropole, les premiers enfants de CM2 pourraient retourner en cours par demi groupe les 13 et 14 mai.

-A Haguenau, le maire Claude Sturni propose aux maires de l'agglomération une rentrée progressive à partir du 18 mai pour les CM2.

-A Saverne, une réunion est prévue ce mercredi 6 mai pour définir les modalités de la rentrée.

-A Wissembourg, les CM1 et CM2 pourront tous reprendre à partir du 14 mai. Les enseignsants auront à disposition deux classes côte à côte pour accueillir les élèves en demi groupe. Les CP, CE1 et CE2 pourraient revenir à partir du 25 mai. Les parents devront déposer leurs enfants dans des files d'attente à l'une des deux entrées ouvertes dans chaque école. Du gel sera à disposition à l'entrée de l'établissement. Concernant les maternelles, Wissembourg prévoit d'accueillir les grandes sections mais seulement début juin.

-A Obernai, la reprise des cours dans les écoles primaires se fera à partir du 18 mai, avec les CM2. L'élargissement à d'autres niveaux pourra se faire ensuite en fonction du retour d'expérience.

Dans le Haut-Rhin

-A Colmar, le maire Gilbert Meyer annonce que la rentrée va concerner dans un premier temps les élèves de grande section de maternelle, CP et CM2. Les élèves et les enseignants seront équipés de masque.

-A Mulhouse, la Ville doit faire des annonces jeudi 7 mai sur la rentrée des classes. La maire Michèle Lutz s'est prononcée en faveur d'une réouverture des écoles dès le 11 mai pour les parents qui le souhaitent.

- A Saint-Louis, la décision n'a pas encore été arrêtée mais les écoles ne devraient pas rouvrir avant le 18 mai.