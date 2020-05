Déconfinement dans les collèges le 18 mai : dans le Loiret, ce sera repas froid à la cantine

Après les écoles primaires ce lundi, ce sera au tour des collèges de rouvrir la semaine prochaine, uniquement pour les classes de 6ème et de 5ème et uniquement dans les départements classés en vert. Le Loiret est donc concerné, et « nous nous y préparons activement » indique Marc Gaudet, le président du conseil départemental.

Plexiglas et gel hydro-alcoolique

Les 57 collèges du département s'apprêtent donc à rouvrir leurs portes à partir du 18 mai. Dans l'absolu, cette rentrée concerne 15 400 élèves, mais elle ne se fera que sur la base du volontariat des parents. Des questionnaires ont été adressés la semaine dernière, mais on ne connaît pas encore le résultat. « Il semble que beaucoup de parents soient encore indécis, précise Gérard Malbo, vice-président en charge de l'Education. Mais sans plus attendre, nous faisons en sorte d'être prêts à accueillir l'ensemble des élèves de 6ème et de 5ème, sachant qu'ils ne viendront de toute façon qu'en demi-groupes. »

Outre le protocole sanitaire imposé par l'Education nationale – et qui fait 54 pages pour les collèges, prévoyant notamment que ce seront les professeurs et non les élèves qui se déplaceront à l'intercours – le département du Loiret a élaboré son propre référentiel de protection. Des plexiglas sont ainsi en cours d'installation pour tous les bureaux d'accueil, et au moins 4 « potences mobiles » de distribution de gel hydro-alcoolique seront livrées pour chaque établissement.

150 ordinateurs restent prêtés à des collégiens

Mais le plus grand changement concerne l'organisation de la cantine. « Nous ne sommes pas favorables à ce que les repas soient pris dans les salles de classe, car ce serait trop compliqué du point de vue logistique, explique Françoise Bodet, la directrice du service Education et Jeunesse au conseil départemental. Dans un premier temps, nous partirons sur un repas froid afin d'éviter le service en self qui ne permet pas de respecter correctement les distances sanitaires ; les plateaux seront mis en place sur les tables et l'eau servie dans les verres avant que les enfants n'arrivent, un agent sera chargé de remplir à nouveau les verres au cours des repas. Les tables et les chaises seront désinfectées après le passage de chaque enfant. »

Tout cela s'affinera au fil du temps, en fonction des effectifs réels. Pour permettre l'enseignement à distance, le Département du Loiret a prêté 150 ordinateurs à des familles qui en étaient dépourvues : « Ce prêt est évidemment maintenu jusqu'à l'été », précise Marc Gaudet, qui craint que, comme dans les écoles, ce soit les parents des secteurs les moins favorisés qui rechignent le plus à renvoyer leurs enfants en classes.