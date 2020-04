Déconfinement dans les écoles : les parents d'élève vont recevoir un questionnaire

La Rectrice de l'Académie Orléans-Tours annonce que tous les parents d'élèves des écoles maternelles et élémentaires vont recevoir un questionnaire à remplir d'ici mardi. Ils devront dire s'ils comptent envoyer leurs enfants à l'école le 11 mai, mais pas seulement...

Comptez-vous remettre vos enfants à l’école le 11 mai ? Un questionnaire va être envoyé aux parents d’élèves, c’est ce qu’a annoncé ce midi Katia Béguin, la Rectrice de l’Académie Orléans-Tours. Car l’Education nationale, mais aussi les communes et la Région qui gère les transports scolaires ont besoin de savoir très vite les intentions des parents pour pouvoir s’organiser. Dans l'idéal, les parents devront répondre au plus tard mardi (5 mai).

Accueil des enfants possible même s'ils n'ont pas cours

Le retour en classes se fera sur la base du volontariat des parents, rappelle Katia Béguin, l'enseignement à distance continuera à être proposé. Mais si vous acceptez d’envoyer votre enfant de nouveau à l’école à partir du 11 mai, il faudra aussi préciser ce que vous ferez quand il n’aura pas cours, puisque l’enseignement n’aura lieu que par demi-classe – pas plus de 15 élèves par classe en élémentaire, la Rectrice a même décidé que ce ne serait pas plus de 10 élèves par classe en maternelle dans l'Académie Orléans-Tours.

Il y aura alors 2 solutions :

Votre enfant reste chez lui pour faire les devoirs qui seront donnés par l'instituteur ;

Vous n’avez pas de solution de garde et votre enfant ira quand même à l’école, où il sera placé en étude surveillée pour réaliser les devoirs ou en "activité sportive, culturelle, ludique ou civique" qui pourra, éventuellement, se réaliser à l’extérieur – selon un dispositif qui est en cours d’écriture "avec les milieux culturels et sportifs, notamment", indique la Rectrice : "Il n'est de toute façon pas possible à un enfant de cet âge de rester toute une journée en salle d'étude."

Bien dimensionner les transports scolaires

La Région a besoin d’avoir les réponses mardi pour bien dimensionner les transports scolaires qui seront nécessaires. Pour pouvoir prendre leur décision, les parents d’élèves pourront s’appuyer sur le protocole sanitaire imposé pour le retour en classes, protocole sanitaire que l’Education nationale doit mettre en ligne ce vendredi 1er Mai.

Une version "non stabilisée" de ce protocole sanitaire a commencé à circuler aujourd'hui : distance d'un mètre obligatoire à tous les moments de la vie scolaire, port du masque obligatoire pour les personnels de l'Education nationale, lavage des mains régulier pour les enfants, jeux de ballons interdits à la récréation, repas pris "au maximum" dans les classes, etc. Le texte ne précise pas quelle sera l'articulation entre l'enseignement présentiel et l'enseignement à distance, ce qui inquiète particulièrement les syndicats d'enseignants.