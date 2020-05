Manque de temps, manque de place, manque de personnel, craintes autour de leur responsabilité pénale... de plus en plus de maires de l'Yonne s'inquiètent de la réouverture des écoles le 11 mai. Certains ont même décidé de ne pas rouvrir.

Déconfinement : de plus en plus de maires de l'Yonne hésitent à rouvrir les écoles

"Je reçois 50 appels par jour. Les élus se posent beaucoup de questions", constate Mahfoud Aomar, le président de l'association des maires de l'Yonne. "Beaucoup me disent qu'ils vont essayer d'ouvrir les écoles mais se gardent le droit de les fermer par la suite si c'est trop compliqué", ajoute Dominique Chappuit, présidente de l'association des maires ruraux de l'Yonne. Elle assure qu'elle a obtenu des engagements rassurants de la part des autorités : "la rectrice et la préfecture nous ont bien assuré qu'aucune poursuite ne pourrait être engagée contre des élus, à moins qu'on prouve qu'ils aient fait exprès de rendre les gens malades".

Assurer la sécurité sanitaire des élèves, des enseignants et des personnels de la mairie

Quoi qu'il en soit, plusieurs maires du département ont déjà annoncé qu'ils ne rouvriraient pas les écoles : Saint-Martin-du Tertre, Montholon, Brienon sur Armançon ou encore Chassy.

A Villeneuve-sur-Yonne, le maire Cyril Boulleaux (qui n'a pas répondu à nos sollicitations), a envoyé aux médias une copie des lettres adressées le mardi 5 mai à la préfecture de l'Yonne et à l'inspection académique. "Au nom du principe de précaution, face à la propagation du virus, et en l'absence de garanties, j'entends prendre cette décision qui vise à assurer la sécurité sanitaire des élèves, des enseignants et des personnels de la mairie", écrit-il, évoquant "un manque de recul sur le danger du coronavirus" et "le peu de temps restant avant la sortie de juin pour s'adapter à des modalités complexes".

A Seignelay, une commune de 1500 habitants près d'Auxerre, le maire Thierry Corniot estime qu'il est impossible, dans sa commune et avec ses moyens, de respecter le protocole sanitaire. "Rien que sur la disposition dans les classes, il faut 4 mètres carrés par enfant et un mètre entre chaque enfant, c'est déjà chaud bouillant. Après, il y a le problème de l'enfant qui va vouloir aller aux toilettes. L'enseignant va devoir laisser le reste de la classe pour s'en occuper. Il doit surveiller qu'il se lave bien les mains avant et après. Donc il faudrait que je mette du personnel, en plus des enseignants, pour surveiller les autres enfants. Je n'ai pas la possibilité de le faire".

Autre problème : le repas du midi. "Comme on ferme la cantine, qui dit repas en classe dit désinfection totale de la salle avant la reprise des cours, par du personnel qui doit aussi intervenir deux fois dans la journée pour désinfecter... donc c'est impossible. Moi, je ne peux pas", poursuit l'élu, qui égraine les autres complications ou impossibilités matérielles : le sens de circulation à mettre en place dans les classes d'ici la semaine prochaine et à matérialiser au sol, la distanciation à l'extérieur pour les parents : "chez nous, ce n'est pas possible, je suis presque obligé de fermer la route pour entasser les parents !".

Il remarque au passage que les parents d'élèves de sa commune sont plutôt réticents à renvoyer leur progéniture à l'école : "sur 99 enfants d'élémentaire, il n'y en a que 24 qui étaient prêts à venir".

Mais la question n'est pas là. Pour ce maire, le problème, au-delà de sa propre responsabilité pénale, c'est une inquiétude profonde pour ses administrés : "ces gamins et ces familles, je les connais tous. Et ça me fait porter une responsabilité qui est énorme. Et moi, je ne veux pas la porter, cette responsabilité. Je ne veux pas qu'un gamin chope le Covid parce qu'on a rouvert l'école et qu'on n'a pas réussi à tenir totalement le protocole.

"Je comprends l'intérêt économique. Je le conçois totalement. Mais il ne faut pas se cacher derrière l'argument pédagogique", estime Thierry Corniot. "Il ne faut pas rêver, ça va être de la garderie avec les enseignants qui vont passer les trois quarts du temps à ouvrir les fenêtres, à emmener les enfants se laver les mains, à surveiller s'ils sont à un mètre... donc l'argument pédagogique ne tient pas. Le dilemme est là : est-ce que l'économie mérite qu'on prenne des risques au niveau sanitaire avec les enfants ? Moi aujourd'hui, je dis non".