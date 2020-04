Déconfinement des écoles le 11 mai : "On ne transigera pas sur les garanties de sécurité"

C'est un casse-tête auquel réfléchissent tous les enseignants et directeurs d'écoles : comment retourner à l'école le 11 mai dans les meilleurs conditions, aussi bien pour eux que pour leurs élèves.

Protocole de sécurité

Et les annonces d'Edouard Philippe mardi à l'Assemblée Nationale n'ont visiblement pas permis de dissiper les inquiétudes déjà exprimées depuis plusieurs jours par les organisations syndicales. "On ne transige pas sur les garanties de sécurité" assène Philippe Noller, représentant en Lorraine de la FSU. Celui qui est également enseignant et directeur d'école à la Côte des Roses à Thionville réclame un véritable protocole de sécurité : deux masques par personnes, du gel hydroalcollique en quantités suffisantes, le nettoyage et la déseinfection des locaux...

"Réouverture précipitée"

Mais Philippe Noller s'interroge également sur la mise en oeuvre des mesures de distanciation, avec 15 élèves par classes comme l'a indiqué le Premier ministre. "Comment faire quand les locaux sont exigus, dans les cours, pendant les repas, les transports ? On doit s'appuyer sur les collectivités" explique-t-il, en, regrettant encore des disparités parmi les territoires. L'enseignant estime qu'il faut au moins une semaine pour mettre en place ce protocole. Les directives du ministère étant attendues pour le 5 mai, il estime que "la date du 11 mai précipitée."