Déconfinement : des enseignants en Haute-Loire s'inquiètent du manque de qualité de certains masques

Les masques fournis par l'Education Nationale protègent-ils suffisamment les enseignants ? En Haute-Loire, une enseignante en doute, elle a fait une photo des masques reçus et elle en a alerté les syndicats.

Sur la photo postée sur la page facebook de la CGT education Haute Loire, on voit des masques chirurgicaux avec une mention particulièrement éloquente : "ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses ». Et apparemment, le cas de cette professeur n'est pas isolé. D'autres enseignants ont signalé un manque de qualité de certains masques selon Nicolas Terme, représentant CGT Education en Haute-Loire.

"Dans le code du travail en cas de pandémie, c'est des FFP2. Or, là, on a des masques de qualité bien moindre !" - Nicolas Terme, représentant CGT Education en Haute-Loire.

"Quand j'ai eu les retours de collègues enseignants sur les masques dans les écoles, ce sont des masques chirurgicaux jetables qui ne répondent pas à ce qu'on avait demandé et à ce que réclame le code du Travail. Dans le code du travail en cas de pandémie, c'est des FFP2. Or là on a des masques de qualité bien moindre qui vont empêcher pour un certain moment la projection de postillons pour celui qui le porte mais qui ne va pas justement protéger le porteur. On s'inquiète des éventuelles problématiques sanitaires qui peuvent apparaître dans les prochaines semaines".

Du côté de l'Education Nationale, la directrice académique des services de l'Education Nationale de Haute-Loire, Marie-Hélène Aubry, se refuse à tout commentaire sur la qualité des masques.

"Sur les masques, je ne suis ni médecin, ni fabriquant, ni ingénieur sécurité de l'Afnor donc je ne peux rien dire !" - Marie-Hélène Aubry, directrice académique des services de l'Education Nationale de Haute-Loire

"Sur les masques, je ne suis ni médecin, ni fabriquant, ni ingénieur sécurité de l'Afnor donc je ne peux rien dire. Je ne fais aucun commentaire là-dessus étant donné que d'abord, un, nous ne sonnes pas acheteurs, deux, nous recevons des masques et nous les envoyons vers les écoles et trois, il y a un point de vue qui s'exprime et je n'ai pas d'opinions sur ce point de vue en absence d'analyses et d'expertises".

Refus de commentaire donc mais elle précise que le sujet va être étudié auprès du comité d'hygiène et de sécurité au travail du département de Haute-Loire et que "la procédure sera déclinée strictement rigoureusement".