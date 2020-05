Déconfinement : des règles strictes pour le retour en crèches

Avec le déconfinement, les crèches rouvrent leurs portes. Et comme les écoles, elles sont soumises à des règles sanitaires très strictes. A Orléans, 150 enfants seront accueillis dès ce mardi dans les différentes structures, par groupes de 10, pas plus. Ces dernières semaines, la mairie avait envoyé un questionnaire aux parents pour connaitre leurs intentions, la moitié d'entre eux ont exprimé leur volonté de remettre leurs enfants à la crèche ces jours-ci.

Dans ces structures d'accueil, il a fallu tout repenser et réaménager explique l'adjointe au maire chargée de l'éducation et de la petite enfance, Alexandrine Leclerc. Les sens de circulation ont été revus pour éviter de se croiser le plus possible, des meubles ont été bougés pour que les espaces soient élargis et les déplacements plus fluides, tout cela pour respecter la distanciation sociale.

''Toutes les mesures d'hygiène et de sécurité doivent être garanties pour que les parents remettent leurs enfants en toute confiance. Il n'y aura pas d'exception, chacun doit respecter le protocole sanitaire, les parents comme le personnel" dit-elle. Désormais les professionnelles de la petite enfance doivent obligatoirement porter le masque.

C'est la même chose pour les parents quand ils déposent et viennent rechercher leurs enfants, le port du masque s'impose. Des parents qui ne pourront pas forcément rentrer dans les établissements, ou alors après s'être lavés les mains au gel hydroalcoolique, des sas d'accueil ont été délimités.

Réinventer le jeu

Face à cette nouvelle situation, des questions se posent, par exemple, comment les enfants arriveront-ils à garder une distance entre eux, en évitant de trop s'approcher de leurs camarades ? Pas facile pour des petits de 3-4 ans, reconnait Alexandrine Leclerc, "l'enfant son métier c'est de jouer, spontanément il cherche le contact avec l'autre. Donc aujourd'hui les personnels de la petite enfance doivent réinventer le jeu, arriver à faire en sorte que cela soit davantage de façon individuelle que collective".

Autre interrogation : comment les enfants réagiront-ils face aux adultes qui porteront des masques ? Il y aura forcément une période d'adaptation. "Il faudra choisir les bons mots pour qu'ils ne prennent pas peur, qu'ils s'habituent, mais ils peuvent comprendre avec des explications simples, ajoute l'élue. "Tout cela est à réinventer, c'est vraiment contraignant mais c'est le garant d'une sécurité pour tous".

Dortoirs réaménagés à la crèche Dauphine à Orléans

Nous sommes prêtes - Coralie Perrin, directrice de la crèche Dauphine

De leur côté, après deux mois d'absence, les agents des crèches ont hâte de retrouver "leurs" bambins. C'est le cas de Coralie Perrin, la responsable des crèches du pôle Dauphine à Orléans Saint-Marceau. Durant le confinement elle a maintenu le contact avec ses collègues, en créant un groupe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui dit-elle, "nous sommes prêtes".

Ces derniers jours, le ménage a été fait de fond en comble, les jouets nettoyés et les locaux réaménagés, les dortoirs comme les espaces pour les repas où les enfants désormais seront moins nombreux, en même temps à table.

Le lavage des mains sera encore plus fréquent pour les enfants

Le protocole sanitaire prévoit aussi un lavage des mains plus fréquent mais "dans les crèches cela fait déjà partie de nos habitudes" assure Coralie Perrin. "Les règles d'hygiène nous les connaissons, elles font partie de notre quotidien, elles sont renforcées, mais les produits n'ont pas changé, les agents maitrisent leur utilisation" assure l'infirmière-puéricultrice.

Il va surtout falloir s'adapter à une nouvelle manière de vivre ensemble, notamment avec les fameux masques, mais là encore pas de panique. "On en voit de plus en plus partout quand on sort donc j'ai _bon espoir que cela se passe bien__"_dit-elle, ajoutant "nous allons accrocher des images et des petites affiches qui expliquent les gestes barrières aux enfants, avec des dessins sympas".

A Orléans, la moitié des 400 places des crèches municipales rouvrent ce mardi. Priorité a été donnée aux parents qui reprennent le travail et qui ne peuvent plus continuer à garder leurs petits, ceux qui n'ont pas de possibilité de télétravail, également aux parents isolés ou en difficultés.