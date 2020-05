Déconfinement : drôle de rentrée à l'école maternelle de La Châtre qui ne retrouve que trois élèves ce mardi

Les élèves reprennent le chemin de l'école, du moins ils y sont invités. Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer l'a dit : ce retour à l'école se fera sur la base du volontariat et dans un respect strict des consignes sanitaires. Malgré cela, à l'école Gustave Flaubert, sur 72 élèves, seulement 3 seront de retour en classe ce mardi.

Une école quasi déserte

Trois élèves présents seulement, contre 72 habituellement. Un taux d'absence qui parait surprenant mais qui n'étonne pas vraiment la directrice de l'école maternelle, Malot Meunier.

"Beaucoup de parents n'enverront pas leurs enfants avant septembre."

"Les parents d'élèves sont très inquiets donc je m'attendais à ce qu'il y ait peu d'élèves pour cette rentrée. Il y a beaucoup de doutes qui persistent sur la sécurité sanitaire. Beaucoup de parents ont prévenu qu'ils ne remettraient pas leurs enfants à l'école avant septembre."

Les classes ne doivent pas excéder 10 élèves. N'en avoir que trois, c'est presque un mal pour un bien, estime la directrice : "On se pose déjà beaucoup de questions sur comment on va faire respecter toutes les consignes sanitaires aux enfants, à leur âge, c'est difficile à assimiler. Au moins avec 3, ce sera plus facile et peut-être qu'on en aura davantage par la suite".

Une drôle d'école

D'ici septembre, le personnel éducatif doit faire face à une situation inédite. Pour Véronique Covemacker, ATSEM à La Chatre, il va falloir trouver comment occuper les enfants qui risquent de trouver le temps long "on va faire en sorte qu'ils ne s'ennuient pas, pour le moment j'ai décidé d'être derrière les enfants pour nettoyer comme il faut et désinfecter, l'important c'est surtout préserver la santé de tous."

La situation devrait rester peu ou prou la même jusqu'aux vacances d'été, le 4 juillet dans l'Indre (Zone B).