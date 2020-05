Déconfinement : Emmanuel Macron en visite dans une école des Yvelines

Nouveau déplacement pour Emmanuel Macron. Après un supermarché dans le Finistère il y a 15 jours, l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille le 9 avril et l'hôpital de campagne de Mulhouse fin mars, le président sera ce mardi à l'école élémentaire Pierre Ronsard, située à Poissy, dans les Yvelines. Il s'entretiendra ensuite avec d'autres maires du département, par visio-conférence.

"Il faut retrouver le chemin de l'école"

L'objectif : faire le point sur la préparation du déconfinement et la réouverture des établissements scolaires lundi prochain. Réouverture qui inquiète beaucoup les parents d'élèves mais aussi les maires : l'association des maires d'Ile-de-France a ainsi signé une lettre ouverte pour demander à Emmanuel Macron de repousser la rentrée des élèves dans les départements classés en zone rouge, évoquant un projet "intenable et irréaliste".

à lire aussi Déconfinement à Paris : la réouverture des écoles prévue après le 12 mai et pas pour tous les enfants

A Poissy, 37 000 habitants, les écoles vont bien rouvrir le 11 mai. Le maire Karl Olive est l'un des rares à ne pas avoir signé la tribune : "Pendant des mois, des années, on s'est plaint, nous, les maires, que nous étions les grands oubliés de la République, aujourd'hui on est en première ligne", dit-il.

On a l'occasion de prendre la main et nous devons prendre tous nos responsabilités, il va falloir faire face, aller au combat et retrouver le chemin de l'école

Karl Olive compte s'appuyer sur l'expérience engrangée depuis le début du confinement : "Ça fait un mois et demi qu'on accueille 32 enfants de soignants dans les écoles et ça se passe très bien. On travaille main dans la main avec tous les acteurs du secteur, il y a eu aucune difficulté", affirme-t-il. "On a anticipé, on a déjà tout le matériel pour la semaine prochaine".

Protocole sanitaire strict

La réouverture des écoles est soumise à un protocole sanitaire strict, pas plus de 15 élèves par classe, bureaux espacés d'au moins un mètre, port du masque obligatoire ou conseillé selon les circonstances, lavage des mains très régulièrement. Le 11 mai les écoles maternelles et élémentaires rouvriront "sur la base du volontariat". Un vrai casse-tête pour certaines mairies, qui ont décidé d'ores et déjà de ne pas rouvrir.