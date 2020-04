Déconfinement en Dordogne : des rangées vides entre les élèves dans les transports scolaires ?

Le déconfinement et le retour des enfants à l'école à partir du 11 mai posent question. Les professeurs et les parents sont inquiets face aux risques de contamination dans les établissements scolaires. Autre inquiétude : le transport des élèves. Comment mettre en place des mesures barrières dans les bus très utilisés pour le transport des enfants dans un département rural comme la Dordogne ? Le préfet du département, Frédéric Périssat, indique plusieurs pistes.

"Les idées sont foisonnantes"

Selon le préfet de la Dordogne, les idées concernant l'organisation des transports scolaires après le 11 mai sont "foisonnantes". Frédéric Périssat a cité plusieurs pistes qui pourraient être mises en place : "Dans les cars, il y a une rangée centrale avec deux sièges de chaque côté : est-ce qu'il faudra mettre un élève de chaque côté ? Est-ce que pour les chauffeurs il faudra neutraliser deux trois rangées pour ne pas qu'ils soient en contact direct avec les enfants ? Les faire monter par l'arrière ?"

Le préfet rappelle que "tout cela sera discuté avec les autorités organisatrices des transports, la Région et les transporteurs locaux dans le département".

Et dans les cantines ?

Frédéric Périssat a également précisé l'organisation dans les cantines : "On va mettre en place toutes les mesures barrières nécessaires pour que les enfants et les personnes qui servent les repas évitent les contaminations. Ce seront des mesures d'hygiène et de distanciation sociale"