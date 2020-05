Déconfinement en Dordogne : la FSU dénonce des pressions sur les instituteurs pour reprendre coûte que coûte

La FSU, premier syndicat des enseignants de Dordogne, dénonce une rentrée à marche forcée dans les écoles primaires et maternelles, et une logique purement économique qui veut remettre les gens au travail coûte que coûte

C'est un communiqué qui bouscule les prévisions optimistes de l'Inspecteur d'académie. À la veille de la première vague de rentrée dans les écoles primaires et maternelles de Dordogne, le syndicat majoritaire dénonce des pressions sur les instituteurs pour rouvrir des écoles "coûte que coûte", même quand les conditions sanitaires ne sont pas sûres. Pour la secrétaire départementale de la FSU Elodie Lagarde "les enseignants reçoivent des injonctions de leur hiérarchie pour rouvrir malgré des conditions sanitaires qui parfois ne seraient pas au top. On leur demande de venir à tout prix pour faire redémarrer l'économie, mais la santé de la population doit être prioritaire sur l'économie."

En Dordogne, plus de 90% des 375 écoles primaires et maternelles de Dordogne vont rouvrir en deux vagues : 160 écoles dès ce lundi 11 mai pour les enseignants (les élèves rentreront mardi), et plus de 180 autres écoles le 18 mai, selon les prévisions de l'Inspecteur d'académie. Jacques Caillaut annonce également que 70% des enseignants sont disponibles