Déconfinement en Dordogne : les 38 collèges de Dordogne rouvrent pour les 6èmes et 5èmes

Les 38 collèges publics de Dordogne rouvrent ce lundi matin, mais uniquement pour les élèves de 6ème et 5ème. Leurs professeurs ont fait une pré-rentrée pour découvrir les nouvelles conditions sanitaires imposées contre le coronavirus, qui sont détaillées dans un document de 56 pages. Le port du masque sera obligatoire. Ces masques seront fournis aux élèves comme aux professeurs qui n'en seraient pas équipés.

Pas de microscope

Mais il y aura d'autres contraintes : les élèves ne pourront plus manipuler un microscope, et Jérémy Destenave, professeur de Sciences et vie de la terre pour les classes de 5ème à Ribérac, souligne que "même distribuer une photocopie, ou ramasser les copies pose des difficultés avec le protocole sanitaire. _Ce sera forcément un enseignement minimal, presque au rabais_." Les élèves n'ont pas eu de cours depuis huit semaines (vacances comprises), et 30 à 40% des élèves de Jérémy Destenave n'ont pas pu faire l'ensemble des tâches qu'il leur a demandé en télétravail.

Sans doute moins d'un tiers des élèves

Pour cette rentrée, l'Inspecteur d'académie Jacques Caillaut s'attend à constater des effectifs "de 15% à 45% des élèves de 6ème-5ème, selon les établissements." Et selon une estimation de la FSU, le principal syndicat d'enseignants, entre 25% et 30% seront présents ce lundi matin. Ce taux d’absentéisme est comparable à celui des écoles primaires et maternelles de Dordogne, qui ont commencé leur rentrée : 180 écoles primaires et maternelles font également leur rentrée ce lundi 18 mai en Dordogne, après les 160 de la semaine dernière. La rentrée des des élèves 4ème et 3èmes, et des lycéens, n'a pas encore été annoncée par le ministère. Ce sera vraisemblablement fin mai et début juin.

La cantine assurée

Le Conseil départemental, qui gère les cantines et le personnel non-enseignant des collèges, assure que "l’ensemble des services de restauration scolaire des collèges publics seront ouverts afin de proposer aux élèves des repas adaptés et équilibrés compte tenu des dispositions sanitaires à respecter et des gestes barrières." Les cuisines de certains collèges en zone rurale ont d'ailleurs repris dès la semaine dernière pour fournir les repas aux élèves du primaire. Les cantines seront nettoyées et aérées avant l’arrivée des élèves, qui devront se laver les mains à l'entrée, et qui seront séparés sur des tables individuelles, en multipliant les services de restauration.

Beaucoup de questions chez les collégiens

C'est le retour au collège pour Lucie,13 ans, après deux mois à la maison. Cette élève de cinquième à Bertran de Born à Périgueux se pose beaucoup de questions sur ses nouvelles journées au collège : "J'espère qu'avec les masques ont comprendra bien nos professeurs". Elle poursuit : "Avec des amis, on avait arrêté de se toucher avant la fermeture du collège mais pour certains cela va être difficile".

Au collège Bertran de Born, les classes seront divisées en deux.