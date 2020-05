Déconfinement en Dordogne : la rectrice souhaite que les élèves puissent "venir en plus grand nombre"

La rectrice d'académie de Bordeaux Anne Bisagni-Faure était en visite en Dordogne ce mardi. Elle a notamment visité le collège de Saint-Aulaye en Périgord vert. Et évoqué la rentrée dans les collèges sur fond de coronavirus et de déconfinement.

La rectrice de l’académie de Bordeaux était en Dordogne ce mardi. Elle a visité le collège de Saint Aulaye en Périgord vert, 24h après la rentrée des 6e et des 5e dans l’établissement. 32% des élèves de 6e et 5e ont fait leur rentrée dans ce collège (sur un total de 170 élèves).

Soit à peu près les chiffres moyens de l’académie de Bordeaux où 1/3 de ces élèves ont fait leur rentrée ce lundi note la rectrice Anne Bisagni Faure :

"La reprise s'est bien déroulée, dans l'ensemble des collèges de Dordogne. Ce sont 1/3 des élèves qui sont là. L'objectif, c'est de le faire savoir, permettre aux parents d'être rassurés. Si on peut permettre à plus d'élèves de renouer avec l'école ou le collège c'est un plus car cela remet un lien social, donc je souhaite que les élèves puissent venir en encore plus grand nombre" dit la rectrice.

Réunion d'étape sur la rentrée scolaire dans les collèges à Saint Aulaye © Radio France - Antoine Balandra

Mais quand les 4e et les 3e pourront ils aussi faire leur rentrée ? Les lycéens pourront-ils eux aussi début juin revenir dans les établissements ? La réponse d'Anne Bisagni Faure, la rectrice :

"Nous attendons des décisions nationales. En lien avec l'actualité sanitaire. On espère que cela sera possible notamment pour les lycéens professionnels. S'il est décidé que les collèges peuvent accueillir aussi les 4e et les 3e, il y aura une organisation pédagogique qui permettra d’accueillir par groupe les élèves, mais on attend les décisions de la semaine prochaine" dit la rectrice.