Déconfinement en Dordogne : un tiers des élèves de primaire et de maternelle vont retrouver l'école

Par Harry Sagot , France Bleu Périgord - Mis à jour le -

Plus de 90% des 375 écoles primaires et maternelles vont rouvrir le 12 ou le 18 mai en Dordogne. L'inspecteur d'académie annonce une rentrée progressive, avec un tiers des élèves pour s'habituer aux précautions d'hygiène et de distance. Les élèves les plus fragiles sont prioritaires