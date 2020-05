Déconfinement en Dordogne : Une rentrée progressive à Bergerac

Les élèves de Grande Section, CP et CM2 reprennent les cours mardi 12 mai. Ceux de CE1, CE2 et CM1, le lundi 25 mai. Tous en petits groupes. La classe aura lieu les lundis, mardis jeudi et vendredi.La classe se terminera à 16h45.