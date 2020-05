Déconfinement en Gironde : "Ce n'est pas tout à fait l'école"

Les professeurs des écoles se retrouvent ce lundi pour une journée de pré-rentrée à la veille du retour en classe pour les grandes sections de maternelle, les CP et les CM2.

"La rentrée se fait de manière un peu précipitée avec une seule journée pour la préparer, regrette Samantha Fitte. Ça va être un peu la course même si certaines écoles ont ait le choix de repousser la rentrée à jeudi voire lundi prochain pour avoir le temps de préparer de manière matérielle, pédagogique et sanitaire les écoles."

Ce qui va reprendre, ce n'est pas tout à fait l'école. Les lieux vont avoir changé, les règles vont avoir changé. Et on est inquiet par rapport à ça parce qu'on aurait aimé créer au contraire un climat de confiance, quelque chose de rassurant.

L'inquiétude des enseignants, c'est leur capacité à mettre en place les mesures sanitaires (distanciation, lavage des mains...).

"Le protocole sanitaire est très lourd à mettre en place. Ce que l'on va demander à de jeunes enfants est compliqué. On a du mal à voir comment ça va être concrètement pouvoir être mis en place, en maternelle notamment."

D'où ce sentiment désagréable de ne pas avoir été consulté et de ne pas pouvoir faire de cette rentrée, un moment de sérénité et de plaisir. " L'école c'est le lieu de la socialisation, de l'interaction. Ce qui va reprendre, ce n'est pas tout à fait l'école. Les lieux vont avoir changé, les règles vont avoir changé. Et on est inquiet par rapport à ça parce qu'on aurait aimé créer au contraire un climat de confiance, quelque chose de rassurant."

Pour nous, la prudence aurait été d'attendre quelques jours. D'ailleurs, nous avons assez peu d'élèves qui reviendront cette semaine à l'école.

Le syndicat a d'ailleurs établi un protocole d'alerte car il n'est pas question de reprendre à n'importe quelles conditions.

"Nous avons demandé aux enseignants lors de cette journée de pointer, sur le protocole sanitaire, ce qui leur semblait difficile voir impossible à mettre en oeuvre et de le faire remonter à leur hiérarchie et aux municipalités. C'est ce qu'on appelle le droit d'alerte qui peut conduire à un droit de retrait des enseignants s'ils estiment que leur école ne remplit pas les conditions sanitaires pour pouvoir ouvrir aux enfants dans de bonnes conditions."

"On fait le choix de permettre aux parents de reprendre le chemin du travail. Nous comprenons les impératifs économiques et sociaux. Nous avons été volontaires pour garder les enfants de soignants. Pour autant, il ne faut pas que les impératifs économiques mettent en danger la santé des personnels, des élèves et de leur famille. Pour nous, la prudence aurait été d'attendre quelques jours. D'ailleurs, nous avons assez peu d'élèves qui reviendront cette semaine à l'école."