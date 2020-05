Déconfinement en Gironde : une rentrée pas comme les autres pour les collégiens

Les collégiens effectuent leur rentrée ce lundi matin après deux mois de confinement. Les 105 établissements du département sont soumis aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Le conseil départemental de Gironde a tout de même souhaité renforcer ces mesures. En coordination avec le CHU de Bordeaux, un deuxième protocole a été défini.

Les directeurs ont choisi la façon dont se déroulerait leur rentrée. Certains ont choisi, par exemple de faire rentrée une classe toutes les trente minutes. D'autres ont préféré faire rentrer les sixièmes ce lundi et les cinquièmes ce mardi.

Le port du masque est obligatoire

Parmi toutes les mesures imposées par le gouvernement il y a le port du masque pour le personnel et les élèves, le lavage régulier des mains, la mise à disposition de gel hydroalcoolique. Pour faciliter le respect de la distanciation sociale, certains établissements ont peint des traçages au sol dans les cours de récréation. C'est une des propositions du deuxième protocole.

Ce protocole a été composé avec les directeurs des établissements. C'est un travail commun. - Carole Guère, présidente de la commission collège au conseil départemental.

La circulation du personnel et des élèves a été repensée. Certains couloirs, escaliers sont désormais a sens unique. Les classes, les sanitaires et autres salles de l'établissement ont une entrée et une sortie distincte. Le but est d'éviter au maximum les contacts.

Dans les classes, les tables sont disposées en quinconce toujours dans l'optique de respecter la distanciation sociale. Aucun élève ne sera assis à proximité des fenêtres, elle peuvent être un facteur de transmission du coronavirus.

Des classes régulièrement lavées

Les portes, tables, chaises et tout le matériel utilisé sera nettoyé chaque jour et parfois plusieurs fois dans la journée, si les élèves ou les professeurs changent de salle. Afin d'assurer un lavage régulier, le personnel de cuisine quitte la cantine pour aider au nettoyage. Pendant une semaine, les cantines seront donc fermées.

Le service de restauration sera assuré par des plateaux repas. Ils pourront être mangés dans la classe, dans le réfectoire ou dans la cours de récréation.