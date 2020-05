Déconfinement en Haute-Savoie : des sourires et du stress pour les élèves de Scionzier

Devant le portail de l’école primaire du Château de Scionzier, Amandine trépigne. "Je suis impatiente que mon fils me raconte sa journée." Encore quelques minutes d’attente et voilà enfin Enzo. Le petit garçon a le sourire."Je me suis lavé les mains plusieurs fois", lâche-t-il en rigolant. Maman semble rassurée. "Il est en CP et j’avais pas mal hésité à le renvoyer à l’école", avoue-t-elle.

Ecole transformée

Comme Enzo, 64 autres enfants de CP, CE1 et CM2 ont retrouvé leur classe ce mardi matin. "Elle est encore un peu vide car d’habitude nous accueillons 590 enfants, c’est une toute petite partie de notre effectif", reconnait le directeur du groupe scolaire du Château. L'école est transformée par la mise en place d’un protocole sanitaire inédit et stricte. Dans les couloirs, le marquage au sol noir et jaune attire l’œil. "C’est du ruban adhésif pour que l’on reste à un mètre des autres", explique un élève de CM2.

REPORTAGE - des sourires et du stress pour les élèves de Scionzier Copier

Le marquage au sol est présent dans tous les couloirs de l'école de Scionzier (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion

Dans les classes, un fléchage indique le sens de circulation pour que personne ne se croise et les enseignants portent des masques. "Ce matin, nous avons bien senti que les enfants n’étaient pas très rassurés", reconnait la maîtresse d’une classe de CE1. "J’ai pris beaucoup de temps pour parler avec eux du coronavirus, du confinement et surtout pour expliquer tous les changements qu’ils voient dans leur école", poursuit l’un de ses collègues.

A l'école de Scionzier (Haute-Savoie), 1,2,3 Soleil : le jeu "sans contact" de la cour de récréation. © Radio France - Richard Vivion

"1, 2, 3 Soleil !"

Dans la cour de récréation, là encore les enfants ont dû s’adapter et privilégier les jeux sans contacts. "Ils ont joué à 1, 2, 3 Soleil ou à la marelle", raconte une enseignante. "Mais même dans ces conditions, ils étaient finalement très contents de retrouver les copains, poursuit-elle. Et ils nous ont également dit qu’ils étaient contents de revenir à l’école car cela n’était pas toujours facile de travailler à la maison."