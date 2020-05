Déconfinement : face au silence de la mairie, le coup de gueule d'une maman de La Martelle à Montpellier

Dans la longue série des couacs qui ont accompagné la réouverture des classes cette semaine, les écoles du quartier de La Martelle à Montpellier seraient en bonne place. Les parents d'élèves se sont fendus d'une lettre ouverte pour dénoncer les graves oublis et dysfonctionnements de la part de la mairie : manque de matériel, absence d'information sur les modalités de la reprise. Ils dénoncent une forme de mépris envers enseignants et parents.

Jeudi, on ne savait pas si les animateurs seraient là

"Furieux, on est furieux" explique la représentante des parents Célia Sarrano, dont les deux enfants sont scolarisés dans le quartier. L'un à la maternelle Jeanne Deroin et l'aîné à l'école élémentaire Baruch Spinoza. Plus de 400 enfants. "Le jeudi 14 mai, on ne savait rien du déroulement de la reprise. Rien de ce qui avait été fait pour le nettoyage des locaux. Rien sur la cantine, ni même le prix des repas. _Rien sur les temps d'accueil après la classe_, on ne savait pas si les animateurs seraient là... Mais les directeurs non plus! "

Les écoles du quartier de La Martelle ont été oubliées par la mairie selon Célia Serrano, représentante des parents Copier

Des enseignants découragés

"Les directeurs sont arrivés lundi pour préparer cette rentrée mais quand on les a eu mardi au téléphone ils étaient découragés et fatigués. Parce que tout le matériel n'était pas arrivé et parce qu'ils n'avaient aucune info de la part de la mairie. Aucune assurance qu'ils avaient le personnel mairie demandé, c'est à dire tant d'animateurs et tant d'Atsem !"

Que le maire arrête de parader dans les médias et vienne sur le terrain

Ce n'est pas faute de l'avoir demandé. Les trois courriels adressés à la Ville depuis le 3 mai sont restés sans réponse à ce jour. Même sort pour les courriers de la Délégation Départementale de l’Éducation nationale, ou encore de la FCPE envoyés au maire. Entre temps, l’école a été livrée en matériel et les effectifs municipaux prévus pour l’encadrement des enfants sont heureusement suffisants. Mais ce silence des élus reste "inacceptable" pour Célia Serrano. "C'est un manque total de considération. Que le maire arrête sa campagne électorale, arrête de parader dans les médias et vienne sur le terrain dans nos écoles, voir comment se passe la reprise."