Déconfinement : “Inciter les familles à envoyer leurs enfants à l’école” (D.Gros, maire de Metz)

Comme un retour de grandes vacances, les enseignants (volontaires) d’abord feront leur rentrée lundi 11 mai, premier jour de déconfinement après la crise sanitaire causée par l’épidémie de coronavirus. Puis, le mardi 12 mai, les premiers élèves seront accueillies dans les 68 écoles publiques de Metz.

L’éducation est une priorité du maire socialiste, Dominique Gros qui aurait dû goûter à la retraite à ce jour si son mandat n’avait pas été prolongé. Mais après consultation d’une partie des parents, un tiers se disent prêts à envoyer leurs enfants à l’école.

Des priorités dans l’accueil des élèves

Le protocole impose 15 élèves maximum en élémentaire, 10 élèves maximum en maternelle. Conséquence, des élèves sont prioritaires. D’abord les enfants de personnels soignants et enfants des personnels de sécurité intérieure (gendarmes, personnels de la police nationale, sapeurs-pompiers professionnels, personnels des préfectures et ARS).

Ensuite, les enfants d'enseignants et de personnels du pôle éducation. Viennent les enfants en décrochage scolaire et CP-CE1 en REP et REP+. Puis, les enfants de familles monoparentales ou de couples d'actifs qui ne peuvent pas télétravailler. Pour tous les autres, ce sera en fonction des places disponibles.

Une montée en puissance en classe et à la cantine

Pour la restauration scolaire, 14 cantines pourront fournir 28 écoles sur 68. Habituellement, 3.500 repas sont distribués, pour cette reprise 1.400 seront assurés. Il ne sera pas forcément possible de laisser à son enfant un repas tiré du sac car il faudrait prévoir un adulte pour encadrer le repas et ce n’est pas toujours possible.

Le 12 mai, trois crèches à Metz seront ouvertes ainsi que des crèches associatives, ce qui représentera 250 places. La règle sera 10 enfants par groupe et un adulte pour 6 enfants.

L’éducation aussi importante que la santé (Dominique Gros)

Le maire de Metz Dominique Gros milite pour "remettre l’école en route, dans le plus strict et le plus scrupuleux respect des conditions sanitaires. Hésiter, c’est condamné les enfants qui ont décroché, qui ont disparu des radars, qui ne vont plus manger à la cantine, qui ne sont plus accueillis au périscolaire. Cette responsabilité collective est aussi importante que la santé publique".

60.000 masques réservés par les Messins

La ville de Metz a reçu 125.000 masques lavables pour adultes et 10.000 pour enfants. Déjà plus de 32.000 demandes ont été faites par les habitants pour en recevoir 60.000.

Un Mettis toutes les 15 minutes

A partir de lundi, 70% du trafic du réseau Le Met’ sera assuré. Cela signifie un Mettis toutes les 15 minutes ainsi que pour les Lianes et un toutes les 30 minutes pour les Citéis. Toutes les communes seront desservies. La navette du centre-ville de de Metz sera gratuite. Les bus seront nettoyés deux fois par jour. Enfin, l’espace mobilité de la place de la République sera ouvert dès lundi.

Bien entendu, le port du masque sera obligatoire à bord des bus et les masques ne seront pas fournis.

Quant au stationnement dans les rues payantes, Dominique Gros ne veut pas encourager le phénomène des voitures ventouses. “Le stationnement n’a jamais été gratuit, il y a eu une tolérance”. Streeteo n’a pas encore indiqué quand ses agents reprendront leurs tournées.

Cyclistes : objectif prendre de la place aux automobilistes

L’opportunité est immanquable pour les militants pro-vélo comme Dominique Gros. "Des aménagements légers et expérimentaux ont été faits sur des avenues de Metz pour les cyclistes. Il faut piquer de la place aux automobilistes. Cela pourrait permettre de sauter cinq à sept ans dans le combat en faveur du vélo". Dominique Gros réfléchit également à verser, comme l’Etat, une prime de 50 euros pour la réparation de vélos.