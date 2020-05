Déconfinement : le défi de la reprise de l'école dans les Landes

Le gouvernement a communiqué ce vendredi 1er mai un protocole sanitaire à faire respecter dans les écoles pour assurer le retour des élèves le 11 mai. Les collectivités, les enseignants et les parents s'organisent pour assurer le respect de ces règles, mais la tâche est compliquée.

Dans dix jours, les élèves de maternelle et de primaire reprendront le chemin de l'école dans les Landes. Mais d'ici là, c'est le branle-bas de combat pour les communes, les enseignants et les parents : tous s'organisent pour que la rentrée puisse se faire dans le respect des règles énoncées par le gouvernement dans un protocole sanitaire communiqué ce vendredi 1er mai.

Incertitude des parents

Port du masques, distanciation sociale, lavage régulier des mains, effectif réduit : les règles sont drastiques et risquent, dans beaucoup de cas, d'être très difficiles à appliquer à la lettre. C'est la crainte notamment de Marie Lahitette, présidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) des Landes, pour qui les dix jours de délais sont bien trop courts pour s'assurer de la bonne organisation des différents acteurs de l'école : "la réouverture ne peut pas se faire avec ce protocole en un claquement de doigts. Je pense que ça va être très compliqué, surtout pour les maternelles".

Marie Lahitette explique que du côté des parents, malgré un protocole très détaillé, c'est l'incertitude qui domine : "il y a encore beaucoup d'inconnu à dix jours de la rentrée". Le premier enjeu est de savoir combien d'enfants vont se présenter à l'école le 12 mai. La rentrée se faisant sur la base du volontariat, et les classes ne devant pas excéder 15 élèves, il est nécessaire de faire des comptages. "On demande aux parents s'ils vont mettre leurs enfants pour prévoir l'organisation, mais les parents veulent justement connaître l'organisation pour pouvoir se décider, c'est le serpent qui se mange la queue !" se désole Marie Lahitette.

"Il y a du pain sur la planche"

Du côté des collectivités, c'est également le casse-tête. Les communes doivent se décider localement, en fonction de leurs contraintes, et le poids de l'organisation repose en grande partie sur leurs seules épaules. À Seignosse, c'est tout le temps périscolaire qui pose problème au maire, Lionel Camblanne. Un sondage a été réalisé cette semaine pour évaluer le nombre d'élèves à accueillir à la rentrée. 75% des parents ont déclaré souhaiter envoyer leur enfant à l'école. Et c'est déjà beaucoup trop pour la limite de 15 places par classe.

"Si on a 75% des parents qui veulent mettre leurs enfants à l'école, pour Seignosse ça fait à peu près 90 enfants qui n'iront pas en classe" explique Lionel Camblanne. "Donc il va falloir trouver comme gérer les enfants qui ne sont pas pris en charge par le corps enseignant dans la salle de classe. Et sur cette question c'est le grand flou : les règles ont été éditées pour les salles de classe, mais pour tout ce qui est autour, les collectivités locales sont laissées à elles-mêmes".

Il faut aussi compter toute la logistique en termes de transports et de restauration. À Seignosse, des bus scolaires plus grands transporteront les écoliers, pour leur permettre de s'asseoir une place sur deux. Pour la cantine, il est prévu des repas froids, pris par les élèves directement dans leur classe. "Il y a du pain sur la planche" reconnaît le maire se Seignosse, mais pour lui, "il fallait rouvrir : les problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, nous les aurions aussi eues en septembre. Donc autant y aller, et s'organiser dès à présent".