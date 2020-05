Annabelle, professeur de français en collège à Rouen : "J'ai hâte de revoir mes élèves"

Elle reprendra le chemin du collège dès le 18 mai, avec son cartable et sa bonne humeur en bandoulière. Après deux mois d'enseignement à distance, Annabelle Cavallin a hâte de revoir ses élèves "pour de vrai" et pas sur son ordinateur. "J'ai signé pour être devant des élèves et pas devant un écran" explique cette professeure de français au collège Fontenelle à Rouen. "Je suis ravie de les retrouver bientôt. Certains ont eu du mal à pouvoir suivre les cours à distance parce qu'ils n'avaient pas le matériel ou personne à la maison pour expliquer". Annabelle, qui a "bossé le programme de CE2 avec le petit dernier" sait bien que ce confinement a mis en évidence voire aggravé des inégalités déjà existantes entre ses élèves. Elle a pourtant tout mis en oeuvre pour les accompagner au mieux, s'est familiarisée avec de nouveaux outils et des méthodes d'apprentissage différentes. "Le français, c'est beaucoup de travail à l'oral", alors ça n'a pas été facile. Mais elle a su préserver voire renforcer le lien avec ses trois classes de 6ème et sa classe de 3ème. "Finalement on se dit qu'on a été encore plus en contact avec eux que quand on les voyait tous les jours, c'est assez étonnant" constate Annabelle.

J'ai signé pour être devant des élèves et pas devant un écran.

Elle sait aussi que cette rentrée n'est pas une rentrée comme les autres. Il y a évidemment un peu de fébrilité. Il faudra respecter des consignes sanitaires strictes à cause du virus. Certains enseignants sont inquiets, pour eux, pour les enfants, Annabelle les comprend. "C'est une maladie, ça fout la trouille, bien sûr" admet-elle, "mais je pense qu'on peut aussi se faire confiance et essayer d'avancer". Dès ce mardi, l'ensemble du personnel du collège sera d'ailleurs formé aux gestes barrières. L'autre appréhension des enseignants, c'est évidemment celle de la pédagogie, qui va devoir s'adapter aux contraintes sanitaires. "Les emplois du temps ne seront pas les mêmes, les interventions et la temporalité non plus" explique la professeure de français et "c'est toujours un peu inquiétant parce qu'on a peur de ne pas réussir mais si on n'essaie pas, c'est sûr qu'on ne sait pas si ça marche ou pas" conclut elle.

Il faut se faire confiance et essayer d'avancer

Et ses élèves ? Sont ils aussi impatients qu'elle de revenir au collège ? Certains le sont assure Annabelle, qui n'est pourtant pas dupe : "Ils ne reviennent certainement pas pour le travail...ce qui est assez sain finalement" conclut-elle en riant.