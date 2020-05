Déconfinement: l'anxiété des parents et des enseignants alsaciens pour la rentrée scolaire

Plusieurs enquêtes des syndicats d'enseignants et de parents d'élèves le montrent, les inquiétudes sont très fortes avant le retour à l'école prévu le 11 mai prochain. Plus de la moitié des parents envisagent de laisser leurs enfants à la maison dans le Bas-Rhin.

Depuis lundi dernier, la FCPE du Bas-Rhin, la principale fédération de parents d'élèves, réalise un sondage (toujours en cours) auprès des parents pour connaître leur avis sur la rentrée scolaire du 12 mai. Plus de 6.000 personnes y avaient répondu ce lundi 4 mai. 53% des parents n’enverront pas leurs enfants à l’école, 22% envisagent de le faire et 25% ne savent pas encore. Ils estiment que les conditions de sécurité ne sont pas garanties et que le risque est trop grand pour leurs enfants.

La majorité des parents ne veut pas renvoyer les enfants à l'école

Dans le Haut-Rhin, la FCPE n'a pas fait de sondage, mais les inquiétudes des parents sont vives dans ce département particulièrement touché par le coronavirus. "Les parents me disent qu'ils ont l'impression d'envoyer leurs enfants au front, assène Florence Claudepierre, la présidente départementale de la FCPE du Haut-Rhin. C'est une rhétorique qui découle de la rhétorique du président. On ne respecte pas nos enfants, on ne tient pas compte de leur sécurité, ni de la nôtre et on veut absolument qu'on retourne au travail. Vu la situation très particulière du Haut-Rhin, très impacté, et je suis surpris d'avoir encore autant de parents malades du Covid, il va y avoir très peu de parents qui vont mettre leurs enfants à l'école. Ils préfèrent trouver une autre organisation, plutôt que de prendre ce risque. Par exemple, une maman qui travaille m'a dit qu'il était hors de question de mettre ses enfants à l'école. Elle a dit j'ai passé deux mois à les protéger, ça n'est pas pour les balancer maintenant dans le bouillon".

Stress et angoisses chez les enseignants

La situation est aussi très angoissante pour les enseignants. Selon les résultats encore provisoires d'une enquête que la FSU du Haut-Rhin vient de lancer, une très écrasante majorité des enseignants estime que la rentrée des classes ne devrait pas avoir lieu le 12 mai. Si on enlève les indécis, environ deux professeurs sur trois ont prévu de revenir en cours la semaine prochaine. Un sur trois envisage de rester à la maison, en faisant jouer le droit de retrait ou en se mettant en arrêt maladie.

"On a envie de revoir les élèves, de pouvoir les accompagner, de récréer un lien qui nous manque réellement, explique Valérie Poyet, la secrétaire départementale du FSU dans le Haut-Rhin. Mais cette impatience est doublée de l'angoisse de contaminer les élèves, mais aussi leurs parents, leurs familles et nos propres familles, nos enfants. Donc tous ces sentiments mêlés créent de gros stress. On a des collègues qui ne dorment plus, qui font des crises d'angoisse et qui ne savent plus quoi penser".

à lire aussi Déconfinement : en Moselle et dans le Bas-Rhin, les parents opposés à une rentrée selon un sondage de la FCPE