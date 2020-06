Déconfinement : l'Etat poursuit des communes sans écoles, des élus réclament un protocole sanitaire allégé

L'Etat a décidé d'attaquer en justice 35 municipalités qui refusaient de rouvrir leurs écoles malgré le déconfinement scolaire débuté le 11 mai selon les informations du Journal du dimanche. Une fermeture parfois inévitable dans les petites communes selon le président de l'Association des petites villes de France et député socialiste de Seine-Maritime, Christophe Bouillon. "Il faudrait revoir la façon dont on applique le protocole sanitaire" a-t-il expliqué sur franceinfo ce mercredi estimant qu'il est actuellement "impossible" d'accueillir les élèves en respectant les consignes édictées par le ministère de l'Education nationale.

"Dans les conditions actuelles du protocole sanitaire, soit vous doublez le nombre de classes physiquement, soit vous doublez le nombre d'enseignants. Il y a un manque d'enseignants dans beaucoup d'écoles, c'est une des premières difficultés. La deuxième difficulté, c'est que physiquement, avec les espaces minimums qu'il faut réserver pour chacun des enfants, les règles de circulation pour la distanciation physique, c'est tout juste impossible dans beaucoup d'écoles d'organiser les choses au mieux" a-t-il détaillé.

Le protocole sanitaire, un "casse-tête" pour les petites communes

Les appels à assouplir le protocole sanitaire appliqué dans les écoles pour permettre le retour en classe de tous les élèves se multiplient ces derniers jours. Dix-sept maires franciliens de gauche, regroupés dans une coordination "bouclier anti-covid", ont adressé ce mercredi une lettre au Premier ministre en ce sens.

Selon Christophe Bouillon, "beaucoup de petites communes ont mis à disposition du personnel supplémentaire, ne serait-ce que pour nettoyer les écoles. Je refuse l'idée de mairies qui seraient récalcitrantes, qui traîneraient des pieds. On a plutôt des maires qui essaient de se sortir de ce casse-tête", a-t-il assuré. "Il y a une large majorité de communes qui ont pu ouvrir leurs écoles, parce qu'au début les effectifs étaient réduits. À partir du moment où les effectifs augmentent, c'est là que la difficulté devient beaucoup plus importante, et on arrive face à un mur qui est celui de ne pas pouvoir dédoubler les classes ni dédoubler le nombre de personnes."

La mairie de Marseille et cinq petites communes du Gard ont déjà été condamnées par la justice administrative à rouvrir des écoles le 15 juin. Les élus concernés avaient mis en avant la difficulté, notamment financière, à appliquer le protocole sanitaire et la persistance de risques de contagion. "Il faut que l'Éducation nationale, avant de s'attaquer à ses maires, soit capable elle-même de faire son travail, et notamment sur le fait d'assurer la présence d'enseignants dans toutes ses écoles", a réagi le président de l'Association des petites villes de France affirmant que "ce n'est pas le cas aujourd'hui."