Déconfinement : l'ouverture des écoles élémentaires reportée au 25 mai à Rouen

Les écoles élémentaires de Rouen rouvriront le 25 mai. Et seulement le 9 juin, si tout va bien, pour les élèves de grande section de maternelle. Les plannings des agents et le protocole sanitaire sont trop complexes à organiser pour une réouverture le 12 mai indique la Ville de Rouen ce mardi.

A Rouen, les écoles ne rouvriront que le 25 mai. Et "seulement les écoles élémentaires dans un premier temps" annonce ce mardi le maire, Yvon Robert. Impossible de rouvrir le 12 mai, "compte tenu de la complexité du protocole sanitaire, de l'organisation du travail des agents, et du grand nombre d'écoles et d'élèves", explique Yvon Robert. 700 agents travaillent dans les 54 écoles de la ville et "je ne sais pas s'ils seront tous disponibles le 11 mai pour des raisons liées à leur fragilité par rapport au coronavirus ou par rapport à la garde de leur enfants" indique le maire. La Ville précisera donc les modalités de reprise dans les écoles auprès des familles dans les jours qui viennent, mais une chose est sûre, seules les 26 écoles élémentaires rouvriront le 25 mai, à raison de deux jours d'école par semaine pour chaque demi-goupe de classe pour tous les niveaux. Yvon Robert y tient, "je veux que tous les élèves de la ville puissent pouvoir venir à l'école si leurs parents le souhaitent. Je les incite à le faire, car c'est très important que l'école reprenne. L'école élémentaire est un élément fondamental dans la structuration des enfants" insiste le maire de Rouen.

Je veux que tous les élèves de la ville puissent pouvoir revenir à l'école - Yvon Robert, maire de Rouen.

Pour les trois autres jours de la semaine, la ville va ouvrir les centres de loisirs. Mais ne seront accueillis que les enfants des parents exerçant des professions où le télétravail est impossible. Les enfants des soignants, des personnels des transports publics, des enseignants, mais aussi ceux des personnels municipaux, des commerçants alimentaires ou encore des familles monoparentales. "Nous n'avons ni le personnel, ni les locaux pour faire plus" regrette Yvon Robert.

L'accueil périscolaire et la restauration seront assurés tous les jours. Mais là encore, il faut du temps pour organiser les choses de manière à respecter le cahier des charges imposé par un protocole sanitaire strict et exigeant. Et d'ici le 25 mai, il faudra adapter les écoles à ce protocole, officiellement dévoilé ce lundi matin. Désinfection des locaux, organisation des classes en tenant compte des impératifs de distanciation sociale...

D'après nos informations, l'ensemble des directeurs et directrices des écoles rouennaises partage l'avis de la municipalité sur la difficulté de rouvrir à la date annoncée par le gouvernement. Ce mardi sur France Bleu, le représentant du syndicat Snuipp-FSU en Seine-Maritime exprimait ses doutes sur la possibilité d'une reprise des cours au 12 mai. Les règles sanitaires à mettre en place dans les classes et les écoles (pas plus de 15 par classe, lavage à répétition...) semblent difficiles à mettre en place pour Pierre Viot.

Le rentrée des grandes sections de maternelle le 9 juin, si possible

De son côté, en direct sur France Bleu quelques minutes après le représentant syndical, le préfet de Seine-Maritime et de Normandie assurait que la majorité des écoles allaient rouvrir dans la région. "Comme l'a dit le Premier ministre, a expliqué le préfet, nous allons devoir nous habituer à vivre avec le virus tant qu'il n'y a pas de dispositifs pour permettre de le dominer. Cela veut dire qu'en septembre, qu'en octobre, en novembre, en décembre et peut-être l'an prochain, nous devrons continuer de vivre avec le virus."

A Rouen, si cette première phase de la rentrée se passe bien le 25 mai, la ville ouvrira les 28 écoles maternelles, le 9 juin. Mais seulement pour les élèves de grande section. Les élèves de petite et moyenne section ne retrouveront pas le chemin de l'école d'ici les grandes vacances. Mais si le virus circule encore à la rentrée de septembre, il faudra bien trouver d'autres solutions pour accueillir les plus petits.